Специалисты РХБЗ Росгвардии получат новую бронированную машину бактериологической разведки

Москва, 13 ноября. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии получат новую бронированную машину бактериологической разведки. Об этом сообщил начальник отдела РХБЗ Росгвардии Сергей Богданов.

По его словам, машина способна проводить замеры показателей окружающей среды в автоматическом режиме без выхода людей в зараженную атмосферу, передает РИА Новости.

«На снабжение готовится бронированная машина РХБ разведки. Эксплуатация этого образца позволит в автоматизированном режиме проводить замеры и брать пробы без выхода расчета машины в зараженную атмосферу», — пояснил Богданов.

Он также добавил, что помимо новой машины, бойцы РХБЗ уже тестируют улучшенные средства защиты органов дыхания, а также отрабатывают новые методики борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Также глава государства отметил, что в стране, возможно, потребуется построить быстровозводимые временные ковидные госпитали по проектам Минобороны РФ.