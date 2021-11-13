Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 19:41
19:39
Политика
МИД России заявил о более жестких выпадах США в адрес Москвы
19:35
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на Таганско-Краснопресненской линии московского метро
19:34
Общество
Спасенная из передвижного зоопарка приморская тигрица Алекса родила двух детенышей
19:34
Армия
Ветеран ВСУ Высочанский назвал «бумажными войсками» украинские батальоны теробороны
19:29
Политика
Германия дала «чудовищный сигнал» Киеву
19:28
Происшествия
Водитель легковушки погиб при столкновении с пассажирским автобусом в Свердловской области
19:27
Общество
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Артемий Семеновский
19:27
Происшествия
Петербургская школьница попала в больницу из-за отравления сотней таблеток от аллергии
19:26
Наука
Внедрение электродов в мозг поможет бороться с расстройствами психики
19:25
Общество
Историк Корнилов усомнился в том, что Мюнхен примет мигрантов с белорусско-польской границы
Все новости

Специалисты РХБЗ Росгвардии получат новую бронированную машину бактериологической разведки

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 18:44
Армия
Специалисты РХБЗ Росгвардии получат новую бронированную машину бактериологической разведки
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 13 ноября. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии получат новую бронированную машину бактериологической разведки. Об этом сообщил начальник отдела РХБЗ Росгвардии Сергей Богданов.

По его словам, машина способна проводить замеры показателей окружающей среды в автоматическом режиме без выхода людей в зараженную атмосферу, передает РИА Новости.

«На снабжение готовится бронированная машина РХБ разведки. Эксплуатация этого образца позволит в автоматизированном режиме проводить замеры и брать пробы без выхода расчета машины в зараженную атмосферу», — пояснил Богданов.

Он также добавил, что помимо новой машины, бойцы РХБЗ уже тестируют улучшенные средства защиты органов дыхания, а также отрабатывают новые методики борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Также глава государства отметил, что в стране, возможно, потребуется построить быстровозводимые временные ковидные госпитали по проектам Минобороны РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Специалисты РХБЗ Росгвардии получат новую бронированную машину бактериологической разведки
россия росгвардия рхбз
Комментировать