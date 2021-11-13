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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Артемий Семеновский

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 19:38
Общество

В гостях у главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрада руководитель правозащитной организации CST Command Артемий Семеновский.

«Грани свободы» — это откровенные беседы с правозащитниками, активистами, общественными деятелями, журналистами и очевидцами произвола властных структур за рубежом. Герои рассуждают о правах человека и глобальных проблемах международных отношений, а также без прикрас рассказывают о том, что происходит в тюрьмах других стран.

Гостем нового выпуска стал Артемий Семеновский — руководитель правозащитной организации CST command, а также Общественного комитета по освобождению российских граждан из Бразилии. В 2016 году он и два других россиянина, а также гражданин Украины были задержаны и незаконно арестованы в Манаусе. Больше месяца Артемий провел в изоляторе, после чего был освобожден под залог и подписку о невыезде, и лишь спустя восемь месяцев прокуратура Бразилии сняла с него все обвинения.

Мира Тэрада и Артемий Семеновский обсудили нарушения прав человека в Южной Америке. По словам гостя, непрерывные военные перевороты привели к возникновению диктатуры почти в каждой стране этого региона.

Семеновский рассказал о наследии рабства в Бразилии, о полицейском произволе в станах Латинской Америки, а также о том, какие проблемы возникают у российских туристов, с какими условиями россияне сталкиваются в местных тюрьмах и многом другом. Подробности диалога Миры Тэрада и Артемия Семеновского вы узнаете в новом выпуске программы «Грани свободы».

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