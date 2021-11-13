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Донбасс сегодня: Киев наносит удары по ЛНР, США превращают солдат ВСУ в «подопытных кроликов»
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев наносит удары по ЛНР, США превращают солдат ВСУ в «подопытных кроликов»
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 13 ноября. Армия Киева наносит удары по ЛНР из 152-мм артиллерии. Защитники Донбасса уничтожили огневую точку противника, двое военнослужащих погибли. Американцы тестируют на солдатах ВСУ препараты от коронавируса. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Армия Киева пять раз за минувшие сутки обстреляла населенные пункты Донецкой Народной Республики. На горловском направлении обороны ДНР украинские силовики применяли 82-мм минометы, противотанковые и автоматические станковые гранатометы. На мариупольском — минометы 120-мм и 82-мм калибра, пушки боевых машин пехоты и гранатометы различного типа. Обстреляны пять населенных пунктов, пострадавших среди гражданского населения нет.

В Луганской Народной Республике по населенному пункту Весняное украинская армия била из 152-мм артиллерийских систем. Также с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны Молодежное и Калиновка. Жертв среди мирного населения нет. Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, в четверг в результате обстрела киевскими силовиками поселка Сокольники погиб защитник республики.

Защитники ЛНР уничтожили огневую точку противника

Чтобы противник прекратил обстрелы, защитники республики открыли ответный огонь, в результате чего активность украинцев была сведена к нулю. Двое военнослужащих ВСУ погибли. В Луганске в очередной раз констатировали, что действия противника носят провокационный характер и идут вразрез с официальными заявления киевских властей о приверженности мирному урегулированию конфликта.

Донбасс сегодня: Киев наносит удары по ЛНР, США превращают солдат ВСУ в «подопытных кроликов»
Новостное агентство «Харьков». /

Американцы тестируют на солдатах ВСУ препараты от коронавируса

Американцы планируют сделать из украинских военнослужащих, болеющих коронавирусом, «подопытных кроликов», сообщают в управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на собственные источники. С этой целью солдатам ВСУ выдадут препараты от COVID-19 фармацевтических американских компаний Pfizer и Merck под названиями «Ритонавир» и «Молнупинавир». Медики будут следить за пациентами и регулярно отчитываться в Министерство обороны Украины.

Важно отметить, что согласие самих военнослужащих на лечение не требуется, поскольку в подписанном ранее солдатами соглашении на вакцинацию западными препаратами между строк говорилось и о приеме экспериментальных лекарств. В оборонном ведомстве ДНР корреспонденту ФАН сообщили, что между сторонами действует договор, согласно которому Киев выдает солдат для лечения, а взамен Штаты и далее предоставляют Украине военную и политическую помощь. Первые партии препаратов уже поставлены в соединения ВСУ, задействованные в зоне проведения силовой операции в Донбассе.

Первые шаги Яроша на новом посту

Как сообщают в управлении Народной милиции ДНР, один из лидеров украинских националистов Дмитрий Ярош, получивший пост советника главкома ВСУ, активно принялся за работу в армии. Во все соединения и воинские части вооруженных сил, в том числе и задействованные в зоне ООС, разосланы указания об утверждении новых должностей для религиозных и «патриотических» организаций. Их сотрудниками станут радикальные элементы из состава нацгруппировок.

Работники нового подразделения совместно с заместителями комбатов по работе с личным составом будут проводить воспитательную работу и повышать престиж службы в армии, а также уровень патриотизма военнослужащих. Но, как полагают в оборонном ведомстве ДНР, не исключено, что в их задачи будет входить недопущение усиления антиправительственных настроений в ВСУ, которые в последнее время растут на фоне постоянных задержек денежного содержания и принудительной вакцинации.

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