Вахтанг Кикабидзе сильно похудел после смерти супруги

Москва, 13 ноября. Советский и грузинский певец, актер Вахтанг Кикабидзе тяжело переживает смерть любимой супруги Ирины Кебадзе, которая скончалась 11 октября.

Заслуженная артистка Грузинской ССР Ирина Кебадзе, бывшая прима-балерина Тбилисского академического оперного театра более 55 лет была рядом с Кикабидзем. Она поддерживала певца в самое трудное для него время.

Исполнитель хита «Мои года — мое богатство» никак не комментировал смерть супруги. Известно, что Кебадзе незадолго до смерти сильно болела.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Гордон

Почти сразу после ухода жены артист приехал в Киев, где встретился с Дмитрием Гордоном. Видео их беседы опубликовано на YouTube-канале ведущего. На ролике Кикабидзе выглядит осунувшимся, с потухшими глазами. Поклонники в комментариях пожелали ему здоровья и сил, чтобы пережить эту утрату.

Ранее Кикабидзе опубликовал в соцсетях снимок со своим директором Олегом Толмачевым. Артист пытался скрыть грусть за натянутой улыбкой.