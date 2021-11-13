Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 19:40
19:39
Политика
МИД России заявил о более жестких выпадах США в адрес Москвы
19:35
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на Таганско-Краснопресненской линии московского метро
19:34
Общество
Спасенная из передвижного зоопарка приморская тигрица Алекса родила двух детенышей
19:34
Армия
Ветеран ВСУ Высочанский назвал «бумажными войсками» украинские батальоны теробороны
19:29
Политика
Германия дала «чудовищный сигнал» Киеву
19:28
Происшествия
Водитель легковушки погиб при столкновении с пассажирским автобусом в Свердловской области
19:27
Общество
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Артемий Семеновский
19:27
Происшествия
Петербургская школьница попала в больницу из-за отравления сотней таблеток от аллергии
19:26
Наука
Внедрение электродов в мозг поможет бороться с расстройствами психики
19:25
Общество
Историк Корнилов усомнился в том, что Мюнхен примет мигрантов с белорусско-польской границы
Все новости

Вахтанг Кикабидзе сильно похудел после смерти супруги
Общество
Вахтанг Кикабидзе сильно похудел после смерти супруги
wikipedia.org  /  Okras/CC BY-SA 4.0

Москва, 13 ноября. Советский и грузинский певец, актер Вахтанг Кикабидзе тяжело переживает смерть любимой супруги Ирины Кебадзе, которая скончалась 11 октября.

Заслуженная артистка Грузинской ССР Ирина Кебадзе, бывшая прима-балерина Тбилисского академического оперного театра более 55 лет была рядом с Кикабидзем. Она поддерживала певца в самое трудное для него время.

Исполнитель хита «Мои года — мое богатство» никак не комментировал смерть супруги. Известно, что Кебадзе незадолго до смерти сильно болела.

Вахтанг Кикабидзе сильно похудел после смерти супруги
Prt Scr youtube.com / Дмитрий Гордон

Почти сразу после ухода жены артист приехал в Киев, где встретился с Дмитрием Гордоном. Видео их беседы опубликовано на YouTube-канале ведущего. На ролике Кикабидзе выглядит осунувшимся, с потухшими глазами. Поклонники в комментариях пожелали ему здоровья и сил, чтобы пережить эту утрату.

Ранее Кикабидзе опубликовал в соцсетях снимок со своим директором Олегом Толмачевым. Артист пытался скрыть грусть за натянутой улыбкой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вахтанг Кикабидзе сильно похудел после смерти супруги
певец похудение кикабидзе
Комментировать