Александр Головин поделился ожиданиями от матча Хорватия — Россия

Сплит, 13 ноября. Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о предстоящем матча отборочного турнира ЧМ-2022 с хорватской национальной командой.

Сборная России 13 ноября вылетела на игру квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, которая пройдет завтра на стадионе «Полюд» в Сплите. В преддверии игры полузащитник национальной команды Александр Головин дал интервью пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА). Он заявил, что сборной России не стоит опасаться вице-чемпионов мира.

«Мы должны посвятить себя игре, быть преданными на все 100%, играть компактно в защите и в то же время не бояться. Мы должны действовать как одна команда — играть вместе, а не индивидуально», — подчеркнул Головин.

Матч в Хорватии, который начнется в 17 часов по московскому времени, пропустит защитник Сергей Терехов. Игрок «Сочи» получил ушиб коленного сустава.