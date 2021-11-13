Москва, 13 ноября. Политика Европы в отношении Украины может обернуться опасными последствиями. Об этом предупредили аналитики издания Strategic Culture.

Не желая реагировать на очевидные угрозы Донбассу со стороны Киева, ЕС рискует собственной безопасностью. Strategic Culture напоминает, что Россия, Германия и Франция выступают гарантами Минских соглашений. Однако ни Берлин, ни Париж не предпринимают каких-либо действий для их выполнения, указывает «ПолитРоссия».

Украинские власти игнорируют условия договоренностей. Они не соблюдают режим прекращения огня и до сих пор не приняли закон об особом статусе регионов Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский, выдвигаясь на пост в 2019 году, обещал мирно урегулировать ситуацию в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Предвыборные клятвы бывшего телевизионного комика оказались жестокой шуткой», – раскрыли неудобную правду авторы Strategic Culture.

Европейские страны «самоустранились», и это придает смелости Киеву. США поставляют оружие на Украину нагнетают обстановку в ней и даже призывают к атакам. Из-за этого ситуация в Донбассе может перерасти в масштабный конфликт, который не обойдет стороной Европу.