Киев, 13 ноября. Бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль назвал регионы Украины, которые могут перейти в состав РФ.

По его словам, киевские власти пытаются успокоить граждан, говоря, что «все хорошо». Однако в действительности ситуация совершенно другая, уверен Москаль. В нескольких регионах Украины отмечаются пророссийские настроения, добавил отставной генерал.

«Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — сказал он.

Ранее депутат Рады Илья Кива констатировал постепенный распад Украины после обретения так называемой «независимости». За 30 лет страна потеряла все: территорию и экономику, людей и мораль, подчеркнул он.