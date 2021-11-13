Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 19:40
19:35
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на Таганско-Краснопресненской линии московского метро
19:34
Общество
Спасенная из передвижного зоопарка приморская тигрица Алекса родила двух детенышей
19:34
Армия
Ветеран ВСУ Высочанский назвал «бумажными войсками» украинские батальоны теробороны
19:29
Политика
Германия дала «чудовищный сигнал» Киеву
19:28
Происшествия
Водитель легковушки погиб при столкновении с пассажирским автобусом в Свердловской области
19:27
Общество
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Артемий Семеновский
19:27
Происшествия
Петербургская школьница попала в больницу после употребления сотни таблеток от аллергии
19:26
Наука
Внедрение электродов в мозг поможет бороться с расстройствами психики
19:25
Общество
Историк Корнилов усомнился в том, что Мюнхен примет мигрантов с белорусско-польской границы
19:24
Экономика
Объем безналичных операций в Москве составил 4,1 триллиона рублей за полгода
Все новости

Экс-депутат Рады Москаль перечислил пророссийски настроенные регионы Украины
Политика
Экс-депутат Рады Москаль перечислил пророссийски настроенные регионы Украины
moskal.in.ua  /  Официальный сайт Геннадия Москаля

Киев, 13 ноября. Бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль назвал регионы Украины, которые могут перейти в состав РФ.

По его словам, киевские власти пытаются успокоить граждан, говоря, что «все хорошо». Однако в действительности ситуация совершенно другая, уверен Москаль. В нескольких регионах Украины отмечаются пророссийские настроения, добавил отставной генерал.

«Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — сказал он.

Ранее депутат Рады Илья Кива констатировал постепенный распад Украины после обретения так называемой «независимости». За 30 лет страна потеряла все: территорию и экономику, людей и мораль, подчеркнул он.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Москаль перечислил пророссийски настроенные регионы Украины
украина россия москаль
Комментировать