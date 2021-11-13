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Комитет Сената обвинил зятя Трампа в сокрытии информации о «российском вмешательстве»
Весь мир
Комитет Сената обвинил зятя Трампа в сокрытии информации о «российском вмешательстве»
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 13 ноября. Судебный комитет Сената обвинил зятя экс-президента Дональда Трампа в сокрытии информации об электронных письмах, которые касаются предполагаемого российского вмешательства в ходе президентских выборов 2016 года.

Председатель комитета Чарльз Грассли и высокопоставленный член Демократической партии Дайанн Файнштейн направили письмо адвокату Кушнера Аббе Лоуэллу, в котором обвинили Джареда Кушнера в том, что он не раскрыл несколько документов, записей и стенограмм в ответ на многочисленные запросы следователей комитета.

Лоуэлл опроверг эти обвинения, заявив в четверг, что его клиент «откликнулся на все запросы и предоставил Судебному комитету все соответствующие документы».

В своем письме Грассли и Файнштейн потребовали от Кушнера передать следователям «несколько документов», которые уже были переданы следствию другими свидетелями. По их словам, речь идет о переписке Кушнера от сентября 2016 года, касающихся сайта WikiLeaks, который в разгар предвыборной кампании опубликовал взломанные электронные письма демократов. Руководители комитета говорят, что Кушнер переслал эти сообщения другому члену избирательной кампании Дональда Трампа.

Следователи заявили, что Кушнер также утаил от комитета «документы, касающиеся «российского вмешательства», которые он направил другим должностным лицам кампании. Следователи считают, что Кушнер был посвящен в связи с Сергеем Миллианом — американским бизнесменом белорусского происхождения, который утверждает, что имеет тесные связи с Трампами, — но не передал эти записи следователям. Сообщается, что именно Миллиан был источником информации о связях Трампа с Россией, которая легла в основу дела о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Комитет Сената обвинил зятя Трампа в сокрытии информации о «российском вмешательстве»
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

По словам источников, знакомых с ситуацией, в одном из электронных писем Кушнер якобы получил предложение о встрече с людьми, связанными с президентом России Владимиром Путиным. Источники сообщают, что в итоге, по указанию самого Кушнера, встреча не состоялась.

В дополнение к электронным письмам и записям, Судебный комитет ждет передачи стенограмм интервью Кушнера с другими комитетами. Кушнер разговаривал со следователями из комитетов по разведке Сената и Палаты представителей, которые расследуют предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года.

Расследование «российского вмешательства», которое началось в США сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, до сих пор не смогло выявить связей команды Трампа с российскими властями.

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сша трамп кушнер российское вмешательство
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