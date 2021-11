Комитет Сената обвинил зятя Трампа в сокрытии информации о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 13 ноября. Судебный комитет Сената обвинил зятя экс-президента Дональда Трампа в сокрытии информации об электронных письмах, которые касаются предполагаемого российского вмешательства в ходе президентских выборов 2016 года.

Председатель комитета Чарльз Грассли и высокопоставленный член Демократической партии Дайанн Файнштейн направили письмо адвокату Кушнера Аббе Лоуэллу, в котором обвинили Джареда Кушнера в том, что он не раскрыл несколько документов, записей и стенограмм в ответ на многочисленные запросы следователей комитета.

We Sat Down With Jared Kushner and Now We Have To Testify in Front of a Grand Jury https://t.co/GCjGHDTFpm pic.twitter.com/6rwrvFDBtR