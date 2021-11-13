Netflix выпустил трейлер спродюсированного Финчером документального сериала Voir

Лос-Анджелес, 13 ноября. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального сериала Voir («Видеть»). Продюсером проекта выступил режиссер фильмов «Бойцовский клуб» и «Социальная сеть» Дэвид Финчер.

Трейлер проекта появился на YouTube-канале Netflix. Кроме того, под роликом опубликовали небольшое описание, дающее представление о документальном сериале.

«Voir представляет собой серию визуальных эссе, посвященных кинематографу и личной связи каждого из нас с историями, которые мы видим на большом экране. От интимных личных историй до понимания характера и ремесла, каждый эпизод напоминает нам, почему кино занимает особое место в нашей жизни», — говорится в тексте.

кадр из фильма «VOIR» /

Над проектом, спродюсированным Финчером, работали Уолтер Чау, Тейлор Рамос, Саша Стоун и Тони Чжоу. Премьера документального сериала намечена на 6 декабря. Ожидается, что каждый эпизод будет длиться от 10 до 30 минут.

Ранее Netflix показал еще три эпизода анимационного сериала «Аркейн». Проект основан на игре League of Legends.