Строительство военно-патриотического парка «Патриот» в Башкирии закончится к 2024 году

Уфа, 13 ноября. В Чишминском районе Башкирии стартовало строительство военно-патриотического парка «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба правительства Уфы.

Глава Башкирии Радий Хабиров 13 ноября посетил строительную площадку парка. По его словам, «Патриот» примет первые сборы летом 2022 года. При этом парк начнет полноценно работать в 2024 году.

Хабиров отметил, что в «Патриоте» появится трасса по пересеченной местности для проведения различных региональных состязаний, в том числе «Гонки героев».

«Мы хотим, чтобы в парк приезжали семьи с детьми: посмотреть технику, пострелять, поесть солдатской каши. Здесь появится пруд, кафе. Наша главная задача — создать всесезонные условия для военно-патриотического воспитания молодежи, сделать этот парк центром притяжения для людей всех возрастов, — подчеркнул глава Башкирии.

Стоит отметить, что в начале октября в подмосковном Алабино состоялся заключительный этап конкурса Всероссийской игры «Победа» — «Дорога победителей». Участники состязания прошли маршрут, преодолев различные естественные и искусственные препятствия. В игре приняли участие 72 команды общей численностью более 800 человек.