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Sohu: Россия нашла управу на американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle в Европе
Армия
Sohu: Россия нашла управу на американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle в Европе
Федеральное агентство новостей

Пекин, 13 ноября. Вашингтону не удалось напугать Россию планами по размещению американских гиперзвуковых ракет в Европе. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что Пентагон намерен разместить в Германии гиперзвуковые ракеты LRHW Dark Eagle, которые еще не приняты на вооружение американской армии. По предварительным данным, новая ракета сможет развивать скорость 6,5 тысячи километров в час. Таким образом, время полета Dark Eagle от Германии до Москвы составит 21 минуту, передает «ПолитРоссия».

Китайские аналитики выразили уверенность, что Москву не так-то просто напугать гиперзвуковыми технологиями, поскольку она уже располагает внушительным арсеналом таких вооружений. Кроме того, Россия быстро нашла управу на американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle, которые Вашингтон планирует разместить в Европе. В Москве заявили о начале создания нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-550, который будет специализироваться на задачах противоракетной и противокосмической обороны.

«Кроме того, в ближайшее время российские военные получат системы ПВО С-500, которые способны не только атаковать цели в космическом пространстве, но и могут перехватывать гиперзвуковые снаряды. Это поможет России сформировать надежный противоракетный щит», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЗРК С-500 в ближайшее время начнут поступать на вооружение российской армии. При этом глава государства отметил, что Москва продолжит укрепление Вооруженных сил РФ на фоне планов США разместить свои ракеты в Европе.

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