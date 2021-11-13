Бывший украинец раскрыл всю правду о жизни в российских селах

Воронеж, 13 ноября. Блогер Олег Капустин несколько лет назад переехал в Воронеж из Украины.

Поначалу мужчина вместе с семьей жил в городе, однако в итоге решил переехать в одно из близлежащих сел. Как признается Капустин, до сих пор многие люди сильно удивляются его выбору, ведь, чаще всего, все происходит совсем наоборот.

Однако бывший украинец уверен, что представления о селах, как о вымирающих местах, давно устарели. При этом он назвал сразу несколько серьезных преимуществ жизни за городом.

В первую очередь, считает Олег Капустин, большое значение имеет цена местной недвижимости. По его словам, квартира в Воронеже на данный момент стоит в среднем несколько миллионов рублей, а вот дом в селе Репьевка он купил примерно за 500 тысяч рублей. При этом мужчине даже не пришлось брать для этого ипотеку.

«У людей в голове не укладывается, как это я переехал из города в село. А я дом купил за маткапитал полностью. Да, под ремонт, да, многое делать надо, но все равно это же полностью свое жилье, свой дом с участком, да еще и в таком хорошем месте», — рассказал блогер в ролике на своем YouTube-канале.

Nation News / Наталья Агеенко

Также бывший украинец опровергает доводы о том, что в российских селах якобы практически нет инфраструктуры, а значит, людям все равно часто приходится ездить в город.

«Как это ничего нет? Взять ту же самую школу, спорткомплекс, магазины, даже МФЦ — все есть у нас в районе», — утверждает Капустин.

Кроме того, блогер совершенно не согласен с мыслью, что в селах РФ якобы нет работы. Он отмечает, что в найме вакансий тут действительно немного, зато есть большая нужда в специалистах с умелыми руками.

Как рассказал Олег Капустин, он давно занимается ремонтом холодильников, но раньше делал это в основном в Воронеже, однако, по совету знакомых, решил дать объявление и в Репьевском районе, где живет сам. В итоге, признается блогер, полученного результата он совсем не ожидал.

«Я действительно дал объявление в газету. В первый день выхода объявления была всего пара звонков, но уже на выходных мне просто оборвали телефон. Звонить начали со всего района. Проблема людей в том, что нет специалистов, к которым можно обратиться. Они даже ценой ремонта не особо интересуются — главное, чтобы все сделали. Поэтому, как нет работы? Работа есть. Нужда сейчас есть в специалистах, в идеях, в умелых руках», — рассказал украинец.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

По словам блогера, точно так же в областных районах не хватает хороших специалистов и в других отраслях. При этом, по его словам, в городе конкуренция гораздо выше, а значит, работы для мастеров там в итоге меньше.

«К мастерам, которые автомобили ремонтируют, у нас в районе тоже запись на один-два месяца вперед, и к ним не пробиться. И тоже все упирается в то, что нет специалистов, поэтому клиенты едут со всей округи. При этом в Воронеже я тоже, например, работаю, но тут столько разных фирм, такая конкуренция высокая. Поэтому по ремонту мне тут нечасто звонят, да и приходят в основном по рекомендации», — поделился блогер Капустин.

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