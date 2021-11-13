Вышел дублированный трейлер драмы «Спенсер»

Лос-Анджелес, 13 ноября. Трейлер драмы «Спенсер» о жизни британской принцессы Дианы на русском языке появился в Сети. Видео представила кинопрокатная компания «Белые ночи».

Роль Леди Ди сыграла известная актриса Кристен Стюарт («Сумерки», «Ангелы Чарли»). В картине режиссера Пабло Ларраина также сыграли Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Шон Харрис. Сюжет фильма разворачивается в течение трех рождественских дней, когда Диана решает уйти от принца Чарльза. Премьера «Спенсер» в России состоится 9 декабря. Трейлер можно посмотреть здесь.

Диана Спенсер была первой супругой наследника британской королевы Елизаветы II Чарльза. Она происходила из семейства Спенсеров, что и Уинстон Черчилль. Принц Уэльский сделал ей предложение в феврале 1981 года, а уже следующим летом они поженились.

В этом браке у нее родилось двое сыновей: Уильям и Гарри. В августе 1997 года принцесса Уэльская попала в смертельное ДТП в Париже, в этом автомобиле также находился предприниматель Доди аль-Файед, оба погибли.

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