Привитые российские туристы могут посетить в ноябре более 50 стран

Москва, 13 ноября. Сейчас для туристов из Российской Федерации доступно более 50 стран, но представители туротрасли обращают внимание, что страны обычно пускают только привитых туристов. Привитые россияне могут путешествовать по миру наиболее комфортно, для них создаются все условия.

За несколько предыдущих месяцев уходящего года для соотечественников открылись еще несколько стран, например, Иран, Тунис, Катар и Таиланд.

Большинство стран Европы для путешественников по-прежнему закрыты. Одними из немногих исключений являются Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Недавно было возобновлены полеты гражданской авиации в Великобританию, но сейчас в нее приехать могут только обладатели рабочей и учебной визы, а также вида на жительство.

Во многих случаях есть вариант приехать в понравившуюся страну, воспользовавшись стыковочными рейсами. Но здесь важно не забывать и об эпидемиологической обстановке.

Одним из лидеров предпочтений россиян является Египет. Сообщалось даже, что российские туристы буквально заполонили все пятизвездочные отели страны.