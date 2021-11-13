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Кот Чуча Бари Алибасова погиб в пожаре

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 18:01
Общество
Кот Чуча Бари Алибасова погиб в пожаре
instagram.com  /  instagram.com Prt Scr /alibasov_nana

Москва, 13 ноября. Известный российский артист, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов сообщил подписчикам в Instagram о гибели своего любимого кота Чучи.

Канадский сфинкс по кличке Чуча получил известность в 2019 году, когда сбежал из квартиры музыкального менеджера. Тогда Алибасов отравился жидкостью для чистки труб «Крот». Он предлагал 800 тысяч рублей тому, кто вернет Чучу.

Поклонники поинтересовались у артиста, куда делся его любимец, Алибасов огорошил их ответом. По завещанию, кот должен был остаться после смерти продюсера с помощником Сергеем Моцарем, но он не пережил своего хозяина.

«Чуча погиб во время пожара в моей квартире. Я несколько месяцев не мог прийти в себя», — написал в соцсетях продюсер.

Ранее солист «На-На» Владимир Политов заявил, что Бари Алибасов был «купидоном» Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Менеджер в шутку предложил свести артистов, но их отношения привели к браку.

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кот алибасов чуча
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