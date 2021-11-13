Авраам Руссо обвинил Иосифа Пригожина в своих бедах

Москва, 13 ноября. Российский эстрадный певец, четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон» Авраам Руссо считает, что проблемы в его жизни начались из-за сотрудничества с продюсером Иосифом Пригожиным.

По словам Руссо, в начале двухтысячных Пригожин увидел, что на нем можно обогатиться. Как утверждает артист, супруг Валерии объединился с тогдашним владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, и с того момента у исполнителя начались проблемы.

«Я не понимал, почему их так много. Что я делаю не так? Ведь я — мирный артист, муравья не обижу. А потом понял, что все началось с приходом в мою жизнь и работу Пригожина . Он увидел, что сможет зарабатывать со мной, и началось», — поделился исполнитель Руссо с kp.ru.

Певец родился в Сирии, некоторое время жил во Франции, а потом перебрался в Россию. Слава пришла к Аврааму Руссо в 2002 году после песни «Любовь, которой больше нет», записанной в дуэте с Кристиной Орбакайте. Россиянам также понравились и другие его композиции — «Просто любить тебя» и «Обручальная».

Ранее сообщалось, что американская поп-принцесса Бритни Спирс освободилась от опеки со стороны отца. Соответствующее решение принял суд Лос-Анджелеса.