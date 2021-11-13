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Россияне объяснили, какие запахи ассоциируются у них с популярными городами страны

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 17:55
Общество
Россияне объяснили, какие запахи ассоциируются у них с популярными городами страны
wikipedia.org  /  Анна Антанайтите / CC BY-SA 4.0

Москва, 13 ноября. Жители России рассказали, какие запахи ассоциируются у них с популярными городами страны. Опрос провели аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха.

Большинство путешественников привлекает крымский воздух в Ялте — туристы уверяют, что там пахнет морем и хвоей. Сочи ассоциируется у россиян с ароматом магнолии и морской соли, а Петербург для респондентов пахнет холодом и водой. Марципан стал характерным ароматом для Калининграда, свидетельствуют результаты опроса.

Москва ассоциируется у россиян с запахом метро, фастфуда и стройки, Самара — с ароматом Волги и Жигулевского пивзавода. Суздаль при этом пахнет медом, яблоками и стариной. Пользователи сошлись во мнении, что Тула пахнет пряниками, Петрозаводск — цветами и чистым воздухом, а Владивосток — водорослями и морской водой.

Осенняя высадка цветов началась в Ялте и близлежащих городах. В холодное время года город-курорт будут украшать более 100 тыс. разнообразных растений.

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