Россияне объяснили, какие запахи ассоциируются у них с популярными городами страны

Москва, 13 ноября. Жители России рассказали, какие запахи ассоциируются у них с популярными городами страны. Опрос провели аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха.

Большинство путешественников привлекает крымский воздух в Ялте — туристы уверяют, что там пахнет морем и хвоей. Сочи ассоциируется у россиян с ароматом магнолии и морской соли, а Петербург для респондентов пахнет холодом и водой. Марципан стал характерным ароматом для Калининграда, свидетельствуют результаты опроса.

Москва ассоциируется у россиян с запахом метро, фастфуда и стройки, Самара — с ароматом Волги и Жигулевского пивзавода. Суздаль при этом пахнет медом, яблоками и стариной. Пользователи сошлись во мнении, что Тула пахнет пряниками, Петрозаводск — цветами и чистым воздухом, а Владивосток — водорослями и морской водой.

Осенняя высадка цветов началась в Ялте и близлежащих городах. В холодное время года город-курорт будут украшать более 100 тыс. разнообразных растений.