Главные новости дня: 13 ноября

ФАН публикует дайджест событий за 13 ноября.

Один погиб и двое пострадало при взрыве микроавтобуса в Кабуле

Злоумышленники устроили взрыв микроавтобуса в Кабуле. Представитель запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1 Инамулла Самангани сообщил об одном погибшем и двух пострадавших. Проводится следствие, выясняются причастные к организации взрыва.

Шесть человек погибло в аварии на трассе «Урал» в Челябинской области

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате погибло шесть человек, еще один получил травмы.

Полиция Польши сообщила о найденном на границе с Белоруссией трупе мигранта

Польские правоохранители сделали публикацию в Twitter о найденном на границе с Белоруссией трупе. По данным полиции, погибшим был сирийский гражданин. При визуальном осмотре не удалось установить возможную причину летального исхода. Точную причину скажут эксперты судебной медицины, которым был передан труп.

Многодетного отца из Сланцев задержали за растление собственных дочерей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сланцах мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних. От преступных действий пострадали две его дочери 2004 и 2014 года рождения.

Труп пропавшей в Ялте во время летнего потопа женщины нашли при очистке русла реки

mchs.rk.gov.ru / Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Рабочие во время очистки русла реки обнаружили женский труп. По предварительным данным, погибшей является пропавшая летом во время наводнения женщина. Опознать ее удалось по сережкам. Следственный комитет направит тело на экспертизу, чтобы точно установить, чей труп нашли рабочие. Родные женщины, погибшей во время летнего наводнения в Ялте, получат компенсацию в размере миллиона рублей. Мужу покойной будет куплена квартира в связи с потерей жилья, заявила руководитель городской администрации Янина Павленко.

Напавшего на гимназию №175 стрелка признали вменяемым и вернули в Казань

Обвиняемого в вооруженном нападении на гимназию №175 этапировали из московского СИЗО в Казань. Стрелок проходил судебно-психологическую экспертизу в Москве и Петербурге. Эксперты в своем заключении признали молодого человека полностью вменяемым. В настоящее время фигурант дела помещен в одиночную камеру, где за ним ведется круглосуточный надзор.

Гражданина России Дубникова задержали в Амстердаме по запросу США

Сооснователь группы криптообменников Coyotes Денис Дубников был задержан нидерландскими правоохранителями по запросу США. Гражданина РФ подозревают в связях с киберпреступниками, сообщил юридический представитель задержанного Аркадий Бух. Дубникову частично выдвинуты обвинения в отмывании денежных средств для киберпреступников.

Пермская прокуратура проверит клип Oxxxymiron из-за сцены со стрельбой в школе

Представитель Пермской епархии обратился в краевую прокуратуру с просьбой проверить клип рэпера Oxxxymiron на песню «Последний звонок». Причиной обращения стала сцена, в которой два подростка стреляют в школе.

Российские фигуристы Синицина и Кацалапов стали победителями Гран-при Японии

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли японский этап серии Гран-при в танцах на льду. Российские фигуристы 13 ноября стали победителями четвертого этапа серии Гран-при, который проходит в японском Токио. В сумме действующие чемпионы мира и Европы в танцах на льду набрали 215,44 балла.

Форвард СКА Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборных России и СССР

vk.com / Хоккейный клуб «Локомотив»

Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборных России и СССР. Уникальное достижение установил 13 ноября 16-летний нападающий петербургского СКА Матвей Мичков. Во втором периоде матча Кубка Карьяла против Швеции форвард сборной России забросил свою дебютную шайбу за национальную команду.

1 Организация запрещена на территории РФ.