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ОСК: противоминный тральщик «Анатолий Шлемов» готовится к спуску на воду в Петербурге

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 17:53
Армия
ОСК: противоминный тральщик «Анатолий Шлемов» готовится к спуску на воду в Петербурге
Пресс-служба СНСЗ

Санкт-Петербург, 13 ноября. Противоминный тральщик проекта 12700 «Анатолий Шлемов» выведен из цеха на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

К настоящему моменту специалисты завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля. Дальнейшие работы будут осуществляться вне цеха.

«Спуск корабля на воду запланирован на конец ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Тральщик «Анатолий Шлемов» был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблем проекта 12700, который строится в интересах Военно-морского флота России. При создании тральщика используются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабль обладает самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что к 2027 году Военно-морской флот РФ будет на 70% укомплектован новейшими образцами вооружения. Глава государства также добавил, что за последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, а также девять передовых ракетных комплексов.

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россия тральщик 12700
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