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Власти Мексики рассматривают ужесточение правил въезда для граждан Венесуэлы
Весь мир
Власти Мексики рассматривают ужесточение правил въезда для граждан Венесуэлы
Global Look Press  /  Arturo Mijangos / XinHua

Мехико, 13 ноября. Правительство Мексики рассматривает вопрос об ужесточении въездных требований для граждан Венесуэлы, частично из-за давления со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Одним из поводов для данного решения послужил резкий рост количества арестов венесуэльцев на южной границе США.

На данный момент гражданам южноамериканской страны не требуется виза для въезда на территорию Мексики в туристических целях. Однако с увеличением задержаний на американо-мексиканской границе правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора планирует установить определенные требования для получения разрешения на пребывание в стране. По информации источников, близких к правительству, новые ограничения могут быть введены в ближайшее время.

Одним из возможных решений проблемы могут стать требования о предоставлении личных финансовых гарантий или контракта о найме на работу, а также наличии обратного билета.

Представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон работает с Мексикой для устранения коренных причин нелегальной миграции на основе «коллективного, регионального подхода».

По словам анонимного источника, администрация Байдена оказывает давление на мексиканские власти в вопросе сдерживания потоков мигрантов, которые стремятся через территорию Мексики попасть в США.

Власти Мексики рассматривают ужесточение правил въезда для граждан Венесуэлы
Федеральное агентство новостей /

Данный вопрос приобрел особую актуальность на фоне роста числа венесуэльских мигрантов на границе Соединенных Штатов с Мексикой. В сентябре их количество увеличилось до 47 тысяч человек, по сравнению с 1262 в прежние 12 месяцев.

Общее количество арестов на границе двух стран достигло рекордных значений в 2021 году, что значительно понизило уровень одобрения политики Джо Байдена в преддверии выборов в Конгресс.

Венесуэльцы направляются к южной границе США, в том числе из таких стран Латинской Америки, как Колумбия, Чили, Бразилия, где они проводят несколько лет, чтобы заработать достаточно денег для миграции в Соединенные Штаты.

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