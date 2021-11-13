Власти Мексики рассматривают ужесточение правил въезда для граждан Венесуэлы

Мехико, 13 ноября. Правительство Мексики рассматривает вопрос об ужесточении въездных требований для граждан Венесуэлы, частично из-за давления со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Одним из поводов для данного решения послужил резкий рост количества арестов венесуэльцев на южной границе США.

Exclusive: Mexico considers tighter entry rules for Venezuelans after U.S. requests, sources tell us. Venezuelans could have to show proof of employment & return tickets. https://t.co/rSl5z1ECMK — Alexandra Ulmer (@AlexandraUlmer) November 12, 2021

На данный момент гражданам южноамериканской страны не требуется виза для въезда на территорию Мексики в туристических целях. Однако с увеличением задержаний на американо-мексиканской границе правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора планирует установить определенные требования для получения разрешения на пребывание в стране. По информации источников, близких к правительству, новые ограничения могут быть введены в ближайшее время.

Одним из возможных решений проблемы могут стать требования о предоставлении личных финансовых гарантий или контракта о найме на работу, а также наличии обратного билета.

Представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон работает с Мексикой для устранения коренных причин нелегальной миграции на основе «коллективного, регионального подхода».

По словам анонимного источника, администрация Байдена оказывает давление на мексиканские власти в вопросе сдерживания потоков мигрантов, которые стремятся через территорию Мексики попасть в США.

Федеральное агентство новостей /

Данный вопрос приобрел особую актуальность на фоне роста числа венесуэльских мигрантов на границе Соединенных Штатов с Мексикой. В сентябре их количество увеличилось до 47 тысяч человек, по сравнению с 1262 в прежние 12 месяцев.

Общее количество арестов на границе двух стран достигло рекордных значений в 2021 году, что значительно понизило уровень одобрения политики Джо Байдена в преддверии выборов в Конгресс.

Венесуэльцы направляются к южной границе США, в том числе из таких стран Латинской Америки, как Колумбия, Чили, Бразилия, где они проводят несколько лет, чтобы заработать достаточно денег для миграции в Соединенные Штаты.