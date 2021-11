Власти Мексики рассматривают ужесточение правил въезда для граждан Венесуэлы

Мехико, 13 ноября. Правительство Мексики рассматривает вопрос об ужесточении въездных требований для граждан Венесуэлы, частично из-за давления со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Одним из поводов для данного решения послужил резкий рост количества арестов венесуэльцев на южной границе США.

Exclusive: Mexico considers tighter entry rules for Venezuelans after U.S. requests, sources tell us. Venezuelans could have to show proof of employment & return tickets. https://t.co/rSl5z1ECMK