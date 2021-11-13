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Появился первый трейлер мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака»
Общество
Появился первый трейлер мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака»
Кадр из мультфильма «The Ice Age Adventures of Buck Wild»

Лос-Анджелес, 13 ноября. Крупнейшая американская компания в сфере развлечений Disney представила зрителям первый трейлер анимационного фильма «Ледниковый период: Приключения Бака», премьера которого запланирована на 28 января следующего года.

В центре сюжета приключения Бака, который появился в предыдущих частях «Ледниковый период 3: Эра динозавров» и «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно». В последний раз мультфильм по франшизе вышел в 2016 году, он заработал свыше 400 млн долларов, а на его производство было потрачено 105 млн долларов. Новая картина выйдет на стриминге Disney+.

Оригинальный «Ледниковый период» вышел в 2002 году, он был создан студией Blue Sky Studios для 20th Century Fox. Мультфильм издавался на кассетах, DVD и Blu-ray.

Ранее сообщалось, что Marvel решила переснять некоторые сцены сиквела «Доктора Стрэнджа». Премьера ленты намечена на 6 мая 2022 года.

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