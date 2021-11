Появился первый трейлер мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака»

Лос-Анджелес, 13 ноября. Крупнейшая американская компания в сфере развлечений Disney представила зрителям первый трейлер анимационного фильма «Ледниковый период: Приключения Бака», премьера которого запланирована на 28 января следующего года.

В центре сюжета приключения Бака, который появился в предыдущих частях «Ледниковый период 3: Эра динозавров» и «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно». В последний раз мультфильм по франшизе вышел в 2016 году, он заработал свыше 400 млн долларов, а на его производство было потрачено 105 млн долларов. Новая картина выйдет на стриминге Disney+.

The first trailer for ‘THE ICE AGE ADVENTURES OF BUCK WILD’ has been released.



The film releases on January 28 on Disney+ pic.twitter.com/Q4xjMsJoLM