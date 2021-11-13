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Овдовевший Прохор Шаляпин кардинально изменил имидж
Шоу-бизнес
Овдовевший Прохор Шаляпин кардинально изменил имидж
instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 13 ноября. Известный российский певец, бывший участник проекта «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин решил кардинально сменить имидж и перекрасился в блондина.

Стилист Елена Довженко заявила, что после тяжелого разрыва многие женщины обычно меняют имидж. Переживший смерть супруги Шаляпин последовал этому примеру.

«Кардинально новый имидж пошел Прохору только на пользу! Теперь это про стиль, гармонию и настоящий сценический образ. Идеально подобранный оттенок блонда в растяжке от натурального цвета корня не дает расплыться овалу лица, подчеркивает глаза и брови. И визуально певец помолодел на несколько лет», — поделилась она с изданием Life.

Овдовевший Прохор Шаляпин кардинально изменил имидж
Prt Scr instagram.com / @shalyapin_official

По мнению специалиста, окрашивание волос певца выполнено в сложной технике. Довженко уверена, что новый образ откроет перед Шаляпиным новые двери. Поклонникам также понравился романтичный вид исполнителя.

«Назло завистникам вы принц, граф, герцог российской эстрады. Какой титул вам ближе, выбирайте. Вам все к лицу. Вы этого достойны и даже большего!» — заметила одна из подписчиц.

Ранее Шаляпин пожаловался на бедственное положение. По его словам, нет даже денег на ремонт в квартирах, доставшихся от покойной жены, чтобы их впоследствии можно было сдать в аренду. Сам же исполнитель живет в обычном заводском районе Москвы

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