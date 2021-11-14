Вирусолог Аграновский призвал не надеяться на защиту от COVID-19 после простуды

После перенесенной простуды в организме вряд ли появится достаточно Т-клеток для защиты от коронавируса. Таким мнением поделился в беседе с ФАН вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что перенесенные простуда или грипп могут усилить защиту организма от коронавируса.

«Да, так может быть, но в достаточной ли степени? Я считаю, что в недостаточной. Единственная хорошая защита от коронавируса — это вакцинация», — сообщил эксперт.

Алексей Аграновский также рассказал, как именно повышение уровня Т-клеток связано с защитой от коронавируса.

«Это компонент системы клеточного иммунитета, которая распознает поступающий антиген, запускает уничтожение поврежденных клеток и стимулирует клетки иммунной памяти. Происходит сложная цепочка защитных реакций. Однако, думаю, что в ответ на простуду активация Т-клеток будет давать только лишь небольшую защиту от заражения коронавирусом», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он напомнил, что инфекция COVID-19 еще не полностью изучена.

«Если вы помните, в начале текущей эпидемии говорили, что в странах, где прививали всех людей от туберкулеза, общая устойчивость [к коронавирусу] выше. Возможно, эта прививка тренирует иммунитет и потом ему легче справиться с SARS-CoV-2. Так это или нет — подтверждено не было. Я таких результатов пока не видел. Это нужно тщательно исследовать. Также не стоит полагаться и на то, что ответ на некий простудный возбудитель дает некоторую защиту против коронавируса», — подытожил вирусолог.

Ранее Алексей Аграновский в беседе с ФАН рассказал об опасности COVID-19 для памяти. По его словам, ученые уже в курсе негативного влияния коронавируса на когнитивные способности человека.