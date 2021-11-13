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Правительство Египта отложило переезд в новую столицу на неопределенный срок
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Правительство Египта отложило переезд в новую столицу на неопределенный срок
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Каир, 13 ноября. Правительство Египта не спешит с переездом в новую административную столицу (НАС) — город Ведиан. Об этом сообщается в пресс-службе кабмина.

Представитель управляющего органа заявил, что перевод государственных служащих в НАС пройдет последовательно и небольшими группами. Что же касается учреждений, работающих непосредственно с общественностью, то их переселение откладывается на неопределенный срок.

«Кабинет министров не имеет возможности совершить моментальный переезд в Ведиан», — говорится в пресс-службе.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в начале ноября приказал правительству начать переезд в министерский район новой административной столицы на шестимесячный экспериментальный этап. Отправка чиновников должна стартовать в декабре.

Представитель кабмина рассказал, что все государственные службы станут свидетелями «квантового скачка» за счет использования современных технологий в новом городе. По его словам, большая часть выполняемых работ переведена в автоматический режим с помощью цифровой платформы Egypt.

Строительство НАС началось в 2015 году. Ведиан площадью в 700 квадратных километров расположен в 60 км от Каира. Согласно проекту, он способен вместить 6,5 миллиона человек. Столицу в стилей хай-тек соединят с районом Большого Каира с помощью различных транспортных сетей, в том числе первого в стране монорельсового поезда.

Правительство Египта отложило переезд в новую столицу на неопределенный срок
Федеральное агентство новостей /

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кабмин египет правительство переезд ведиан новая административная столица
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