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Загрузка государственных ТЭС на Украине упала до 10%

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 17:57
Экономика
Загрузка государственных ТЭС на Украине упала до 10%
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 ноября. Теплоэлектростанции (ТЭС) Украины остались без угля или проходят плановый ремонт. Только 10% от всех мощностей продолжают вырабатывать энергию, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Главком».

Государственные ТЭС не могут поддерживать полноценную работу из-за дефицита угля, признает компания «Укрэнерго». Она приводит в пример крупнейшего отраслевого игрока — «Центрэнерго», у которого каждый второй блок уже два месяца не работает по причине нехватки топлива.

Шесть энергоблоков украинских ТЭС находятся в ремонте, еще 14 простаивают из-за дефицита угля. Только три блока продолжают функционировать, что приблизительно равняется 10% от общей мощности. Что касается частных ТЭС, у них не работают четыре энергоблока, в том числе два на Луганской теплоэлектростанции.

Украина не сможет справиться с проблемами после прекращения поставок российского угля. Согласно оценке аналитика Игоря Юшкова, имеющихся запасов может хватить лишь на несколько недель.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее выразил уверенность, что через пять лет Украина вообще не будет нуждаться в российском топливе. Страна будет согреваться отходами жизнедеятельности человека и животных, точнее, произведенным из них биогазом, пишет INFOX.

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украина уголь энергетика тэс теплоэлектростанции
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