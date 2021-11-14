Испания передумала покупать американские истребители F-35

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Германия

«Геркулес» для ФРГ поднялся в воздух

Первый полет транспортного самолета Lockheed Martin C-130J Hercules состоялся 8 ноября в городе Мариетта, штат Джорджия.

https://t.co/qWNWV8C6h0 The first @LockheedMartin C-130J for the Luftwaffe at Mariatta Photo by Dylan Phelps — Airliners.net (@airliners_net) November 12, 2021

Люфтваффе заказали шесть машин C-130J, включая три C-130J-30 и три заправщика KC-130J на общую сумму около 1,4 млрд долларов.

Испания

Минобороны Испании заказало три Airbus A330

Оборонное ведомство Испании подписало контракт на покупку трех многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков (MRTT) Airbus A330.

Передача первой машины запланирована на 2023 год, а третьей — на 2025-й.

Spain buys 3️⃣ Airbus #A330MRTT.

The aircraft will be equipped with a state-of-the-art hose & drogue refuelling system and a specific MEDEVAC kit.

The A330 MRTT fleet will be operated by the @SpainAirForce 45 Wing @EjercitoAire, based in Torrejón Air Base. pic.twitter.com/kFJ3qydeE8 — Airbus Defence (@AirbusDefence) November 12, 2021

Договор также подразумевает постпродажную поддержку: запчасти, наземное вспомогательное оборудование, обучение специалистов и так далее.

Флот A330 MRTT будет эксплуатироваться 45-м авиакрылом ВВС Испании, базирующимся в Мадриде.

Испания не будет покупать американские истребители F-35

Представитель министерства обороны объявила, что Испания не планирует покупать самолеты F-35 в Соединенных Штатах и остается приверженной европейской программе истребителя будущего — FCAS.

«У правительства нет бюджета для участия в каком-либо другом проекте в дополнение к уже существующему. Мы исключаем закупку F-35. Наши инвестиционные обязательства находятся в FCAS», — сказала пресс-секретарь Министерства обороны.

Spain’s Ministry of Defense denies interest in the F-35 https://t.co/zlH13gDcAX pic.twitter.com/NbY7D9tqhO — Defense News (@defense_news) November 9, 2021

Напомним, что отчет от 4 ноября во французском деловом журнале Challenges со ссылкой на аналитика издания Jane's предположил, что Испания может быть заинтересована в покупке истребителя F-35 у США, и даже упомянули про направление Мадридом официального «запроса информации» в рамках возможной сделки.

Россия

Российская база в Киргизии усилена модернизированными самолетами и новой РЛС

Боевые возможности российской военной базы в Киргизии постоянно наращиваются. Она усилена обновленными самолетами Су-25СМ и новой радиолокационной станцией, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

Российская военная база в Канте получила улучшенные самолеты Су-25СМhttps://t.co/xGXHRy48NX pic.twitter.com/iDH1ptYnAs — Kloop (@kloopnews) November 9, 2021

По его словам, ведется непрерывная работа по наращиванию боевых возможностей любой воинской части округа, в том числе и авиабазы «Кант». В этих целях в текущем году поставлены модернизированная радиолокационная станция 1РЛ131 и выносной индикаторный пост ВИП177М3, что позволило увеличить возможности по наведению штурмовой авиации более чем в 2,5 раза и осуществлять непрерывный контроль воздушного пространства.

Российско-белорусские учения

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС 10 ноября выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Российскую авиацию сопровождали истребители Су-30СМ ВВС РБ.

Самолеты отработали взаимодействие с наземными пунктами управления, участвовали в проверке ПВО союзного государства, добавили в ведомстве. По словам пресс-службы Минобороны РБ, совместные полеты авиации теперь будут выполняться на регулярной основе.

На следующий день, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей белорусских ВВС вновь совершили пролет вдоль границ страны. Также они выполнили имитацию бомбометания на полигоне «Ружанский».

Два Ту-160 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, в ходе которого успешно отработали их прикрытие самолетами Су-30СМ белорусских ВВС. Продолжительность полета составила 4 часа 36 мин. Стратегические ракетоносцы преодолели более 3 тыс. км. pic.twitter.com/qtVAVZN15a — Известия (@izvestia_ru) November 11, 2021

Экипажи авиагруппы высшего пилотажа «Русские витязи» прибыли в Дубай

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» на многоцелевых истребителях Су-30СМ выполнили перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, говорится в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что перелет из Кубинки проходил с двумя промежуточными остановками. Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

Перед демонстрационным показом, который пройдет на аэродроме «Аль-Мактум» в ОАЭ, экипажи российских боевых истребителей проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки.

ОАК и «Вертолеты России» покажут на авиасалоне в Дубае новые образцы авиационной техники

Объединенная авиастроительная корпорация продемонстрирует на авиасалоне в Дубае новейший российский среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14, обновленную версию бизнес-самолета на базе Superjet 100, получившую новое название Aurus, а также прототип легкого тактического истребителя Checkmate. Для всех трех машин это зарубежная премьера.

ОАК покажет на Dubai Airshow 2021 новые самолеты



Для МС-21-310, бизнес-джета Aurus и ЛТС Checkmate авиасалон в Дубае станет зарубежной премьерой.



Подробнее: https://t.co/GlEwn8wetC pic.twitter.com/cLCFJEB7Z2 — Ростех (@RostecRussia) November 12, 2021

Помимо этого, на стенде ОАК в виде моделей и в мультимедийной экспозиции будут представлены все актуальные самолетостроительные программы корпорации, включая Су-57, Су-35, МиГ-35, Як-130, Ил-76МД-90А, Ил-114-300, Бе-200, Superjet 100, МС-21.

В свою очередь, холдинг «Вертолеты России» впервые в истории российского вертолетостроения продемонстрирует сразу шесть натурных образцов техники: Ми-28НЭ, Ка-52, Ми-171А2, Ка-226Т «Альпинист», а также «Ансат» с медицинским модулем и с VIP-салоном в стилистике бренда Aurus.

Экспортный вариант ударного вертолёта «Ночной охотник» Ми-28НЭ впервые покажут на авиасалоне в ОАЭhttps://t.co/5SJ1U66ZxE pic.twitter.com/nZSUob1OlM — Военное обозрение (@topwar_ru) November 10, 2021

Одной из главных новинок Dubai Airshow 2021 станет международная премьера ударного вертолета Ми-28НЭ. Ранее эта модификация «Ночного охотника» никогда не демонстрировалась на зарубежных выставках.

ВКС РФ получат четыре истребителя Су-57 до конца года

В декабре с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57 в состав вооруженных сил, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57



Воздушно-космические силы (ВКС) в декабре этого года получат четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

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— В декабре в ВКС Росс...https://t.co/BI8FpBlSwD pic.twitter.com/DpGAKAU1Me — Komsagram • Комсомольск-на-Амуре (@komsagram) November 13, 2021

Сейчас в Государственном летно-испытательном центре имени В. П. Чкалова продолжается тестирование первого серийного Су-57, который армия получила в ноябре прошлого года. С поставкой новой партии число таких самолетов в ВС достигнет пяти.

Турция

Турция закупает украинские двигатели

Турецкая группа Baykar 11 ноября подписала с украинским государственным предприятием «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко» соглашение на закупку двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для применения их на турецком реактивном беспилотном истребителе MIUS .

Турецкая компания Baykar заказала у украинского "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТhttps://t.co/dvcRXQlobm — Крылья (@wingcomua) November 11, 2021

Проект реактивного боевого БПЛА MIUS разрабатывается компанией Baykar Savunma под руководством Сельджука Байрактара с 2013 года. Первый полет прототипа-демонстратора намечен на 2023 год.

Новая машина представляет собой однодвигательный реактивный БПЛА самолетной схемы с элементами малозаметности. Заявлено, что беспилотный летательный аппарат будет выполнен в двух вариантах — дозвуковом MIUS-A и сверхзвуковом MIUS-B.

Украина

Испытания Ан-178-100Р для ВСУ обещают продолжить весной 2022 года

Первый полет Ан-178, который государственное предприятие «Антонов» строит для Вооруженных сил Украины, ожидается уже в начале 2022 года.

Первый полет первого из трех самолетов Ан-178, который государственное предприятие "Антонов" строит для Вооруженных сил Украины, ожидается уже весной 2022 года.https://t.co/EeKOjXyRmK — Крылья (@wingcomua) November 12, 2021

Об этом во время пресс-конференции заявил директор Antonov Logistics SALIS Андрей Чернявский. По его словам, портфель заказов на строительство самолета Ан-178 полный. Следует лишь довести до конца дело с постройкой трех транспортников по заказу Минобороны Украины.

Южная Корея

Южнокорейский FA-50 примет участие в тендере по закупке нового УТС для ВВС Словакии

Военно-воздушным силам Словакии предложено десять учебно-тренировочных / легких боевых самолетов FA-50 вместе с пакетом соответствующих услуг на сумму около 500 млн долларов.

Официально Министерство обороны Словакии объявило тендер (выпустило запрос об информации) в октябре 2020 года. Как было уточнено, в конкурсе примут участие дозвуковые реактивные УТС M-345 и M-346 (Leonardo), «Хок» (BAE Systems) и L-39NG (Aero Vodochody). Теперь к ним присоединится южнокорейский FA-50. Ожидается, что запрос о предложениях будет выпущен в первой половине 2022 года.

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