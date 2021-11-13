Древний источник Эфка в сирийской Пальмире может быть восстановлен уже к концу 2021 года

Дамаск, 13 ноября. Российские специалисты приступили к восстановлению источника Эфка в Пальмире, который подвергся актам вандализма в предыдущие годы. Новые подробности об этом рассказали на пресс-конференции, проведенной Главным управлением древностей и музеев Сирийской Арабской Республики (САР) совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры.

Подробности с мероприятия — в материале от специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

«Я думаю, что к концу года мы сможем презентовать итоги восстановленного объекта Эфки в самой Пальмире», — заявил ведущий сотрудник Института культурного и природного наследия РФ Тимур Кармов.

Эта новость стала важнейшей для исторической науки, как и все, что связано с Пальмирой, которая имеет огромную археологическую ценность и внесена ЮНЕСКО в список памятников Всемирного наследия.

«Никакой другой объект древности не важен так, как Пальмира. Он присутствует в учебниках, фигурирует в культуре России. Само название этого сирийского города присвоено многим российским объектам и зданиям», — акцентировал археолог.

Так же как и весь город, за годы вооруженного конфликта источник Эфка понес значительный ущерб. Во время войны его разграбили и частично разрушили боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), а после окончания боевых действий он был на какое-то время заброшен.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Проект реализуется на основе подписанного с российской стороной соглашения о восстановлении и реставрации исторических мест. Специалисты из РФ уже давно трудятся над планом реконструкции античного города, применяя при этом современные технологии и весь свой богатый опыт.

Обо всем этом рассказывалось на пресс-конференции в Дамаске, которая прошла в Национальном музее. Помимо россиян в брифинге принял участие генеральный директор департамента древностей и музеев САР Хаммам Саад.

Федеральное агентство новостей /

«Эфка является источником жизни для Пальмиры. Он был основой ее существования и состоит из множества других ручьев, которые выходят из скал и вливаются в его русло», — пояснил Хаммам Саад.

Сирийский чиновник добавил, что сам объект старше Пальмиры. В течение долгих столетий вокруг него бурились скважины. Это привело к уменьшению уровня воды, которая возвращается лишь зимой. Летом источник пересыхает.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Российские историки оценивают возраст Эфки в 6000 лет. Его вода течет из древней пещеры в котловине Джабаль-аль-Ментар на юго-западной окраине Пальмиры. Она проходит сквозь девять естественных подземных колодцев, прорытых в известняковых породах.

Путь к восстановлению источника

Как отмечает Тимур Кармов, в настоящий момент завершен первый этап реставрации Эфки. Это один из первых столь серьезных проектов в Сирии. Работы активно продолжаются, и, как отметил российский археолог, они не останавливались даже в момент проведения этой пресс-конференции.

Подготовка к реализации проекта началась сразу после войны, оданко к фактическим работам на объекте сирийцы приступили лишь осенью 2020 года. Тогда рабочие начали расчистку русла ручья и древнего водопроводного туннеля от камней и грязи.

В конце октября 2021 года появились сообщения о том, что восстановление древнего источника вышло на новый этап — эти работы вошли в план работ, которые осуществляются в городе при участии РФ. Теперь реализацией проекта занимается объединенная команда специалистов из двух союзных стран под надзором Главного управления древностей и музеев САР.

Финансирование работ взяли на себя сразу несколько учреждений из России: Ассоциация по сохранению и изучению историко-культурного наследия «Экспедиционный волонтерский корпус», Кабардино-Балкарский научный центр РАН, московский Институт Наследия и ростовская компания «ОКН-Проект». Их сотрудники принимают активное участие в возвращении античному городу его первозданного облика.

1 Организация запрещена на территории РФ.