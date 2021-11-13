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Белорусские власти обеспечили беженцев пунктами обогрева для детей и женщин
Политика
Белорусские власти обеспечили беженцев пунктами обогрева для детей и женщин
gpk.gov.by  /  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

, 13 ноября. Пункты обогрева для детей и женщин, а также офис правовой помощи разместили на базе палаточного городка в лагере мигрантов на границе с Польшей, сообщил представитель властей Белоруссии.

По словам источника РИА Новости, на всех специальных палатках будут надписи на разных языках, чтобы беженцы могли лучше ориентироваться.

«Сейчас оборудуют палатки. Их будет три: для обогрева детей, еще одна — для женщин. Также будет офис, куда смогут обращаться все те беженцы, которые изъявляют желание по возвращению. И получат правовую помощь», — сообщил чиновник.

Как стало известно ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военнослужащим разместить палатки в лагере беженцев. Плюс ко всему там будут кормить детей мигрантов.

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