Белорусские власти обеспечили беженцев пунктами обогрева для детей и женщин

, 13 ноября. Пункты обогрева для детей и женщин, а также офис правовой помощи разместили на базе палаточного городка в лагере мигрантов на границе с Польшей, сообщил представитель властей Белоруссии.

По словам источника РИА Новости, на всех специальных палатках будут надписи на разных языках, чтобы беженцы могли лучше ориентироваться.

«Сейчас оборудуют палатки. Их будет три: для обогрева детей, еще одна — для женщин. Также будет офис, куда смогут обращаться все те беженцы, которые изъявляют желание по возвращению. И получат правовую помощь», — сообщил чиновник.

Как стало известно ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военнослужащим разместить палатки в лагере беженцев. Плюс ко всему там будут кормить детей мигрантов.