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13 ноября 18:11
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Происшествия
ДТП с участием грузовика и легкового авто унесло жизнь человека на трассе под Кемерово
18:08
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Бывший украинец раскрыл всю правду о жизни в российских селах
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Вышел дублированный трейлер драмы «Спенсер»
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Привитые российские туристы могут посетить в ноябре более 50 стран
18:01
Общество
Кот Чуча Бари Алибасова погиб в пожаре
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Прокуратура начала проверку после сообщения о стружке в двигателе севшего Ми-8 под Тобольском
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Происшествия
Рыболовецкое судно затонуло в районе португальского округа Коимбра
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Правительство Египта отложило переезд в новую столицу на неопределенный срок
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Общество
Собака бойцовской породы набросилась на коляску с ребенком под Калининградом
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Фонд «Моя страна» составил список недооцененных туристических маршрутов Урала
Общество
Фонд «Моя страна» составил список недооцененных туристических маршрутов Урала
Вконтакте  /  Шолбан Кара-оол

Екатеринбург, 13 ноября. Россиянам рассказали, какие необычные места можно посетить на Урале. Среди перечисленных локаций есть почти неизвестные туристам. О таких достопримечательностях Урала эксперты рассказали в рамках просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия».

Педагог Никонов поведал об алапаевской узкоколейной железной дороге. Эта дорога — одна из самых протяженных узкоколеек в мире. Максимум длина ее путей составляла 500-600 километров, что близко к рекордным показателям. Первый участок дороги был открыт еще в 1896 году.

Доцент Марина Прокопьева открыла туристам неизвестную историю 32-го запасного лыжного полка. Даже в Кургане мало знают об этом. Как рассказывает Прокопьева, лыжный полк был создан в 1941 году. Лыжники помогли одержать победу над фашистами, но заплатили за это многими жизнями. Из 20 тысяч солдат выжили только 160 человек.

Многие путешественники сталкиваются в своих походах с чем-то забавным и интересным. В частности, на Камчатке дикий лис украл камеру и заснял себя на видео.

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