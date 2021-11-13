Фонд «Моя страна» составил список недооцененных туристических маршрутов Урала

Екатеринбург, 13 ноября. Россиянам рассказали, какие необычные места можно посетить на Урале. Среди перечисленных локаций есть почти неизвестные туристам. О таких достопримечательностях Урала эксперты рассказали в рамках просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия».

Педагог Никонов поведал об алапаевской узкоколейной железной дороге. Эта дорога — одна из самых протяженных узкоколеек в мире. Максимум длина ее путей составляла 500-600 километров, что близко к рекордным показателям. Первый участок дороги был открыт еще в 1896 году.

Доцент Марина Прокопьева открыла туристам неизвестную историю 32-го запасного лыжного полка. Даже в Кургане мало знают об этом. Как рассказывает Прокопьева, лыжный полк был создан в 1941 году. Лыжники помогли одержать победу над фашистами, но заплатили за это многими жизнями. Из 20 тысяч солдат выжили только 160 человек.

Многие путешественники сталкиваются в своих походах с чем-то забавным и интересным. В частности, на Камчатке дикий лис украл камеру и заснял себя на видео.