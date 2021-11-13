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Ольга Серябкина выбрала клинику со стоимостью родов более 600 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина выбрала клинику со стоимостью родов более 600 тысяч рублей
vk.com  /  Ольга Серябкина

Москва, 13 ноября. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина выбрала роддом, в котором появится на свет ее первенец. Певица будет рожать в частной московской клинике с довольно высокой стоимостью услуг.

Знаменитость рассказала поклонникам о частном роддоме на своей странице в Instagram. По словам Серябкиной, вопрос выбора клиники мучил ее весь последний месяц, но теперь у нее будто свалилась гора с плеч.

«Я никак не могла определиться с конкретным местом. Мне не нравилось то одно, то другое. Даже были мысли рожать в Европе… Но, к счастью, я нашла такой же классный роддом в Москве», — поделилась певица.

Как пояснила артистка, роддом ей посоветовали люди, которым она доверяет. Однако экс-солистка Serebro все же съездила в клинику, чтобы все проверить и увидеть собственными глазами. Роддом показался Серябкиной очень комфортным, кроме того, ей понравились месторасположение и красивые палаты.

«Из классного еще — персональный план родов, его я буду подробно прописывать с врачом на ближайшем приеме. Они учитывают все пожелания женщины. В общем, я готова к этому важному дню. Буду держать вас в курсе!» — пообещала знаменитость.

Ольга Серябкина выбрала клинику со стоимостью родов более 600 тысяч рублей
Prt Scr instagram.com / @seryabkina

На сайте выбранной Серябкиной клиники можно ознакомиться со стоимостью родов. Например, за одно из пакетных предложений просят более 600 тысяч рублей. Конечная цена программы определяется исходя из типа размещения и дополнительных услуг.

Ранее Ольга Серябкина говорила, что не хочет рожать первенца за границей. Как пояснила артистка, ей будет удобнее, если ребенок появится на свет в Москве.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Серябкина выбрала клинику со стоимостью родов более 600 тысяч рублей
serebro серябкина знаменитости
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