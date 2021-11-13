Ольга Серябкина выбрала клинику со стоимостью родов более 600 тысяч рублей

Москва, 13 ноября. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина выбрала роддом, в котором появится на свет ее первенец. Певица будет рожать в частной московской клинике с довольно высокой стоимостью услуг.
Знаменитость рассказала поклонникам о частном роддоме на своей странице в Instagram. По словам Серябкиной, вопрос выбора клиники мучил ее весь последний месяц, но теперь у нее будто свалилась гора с плеч.
«Я никак не могла определиться с конкретным местом. Мне не нравилось то одно, то другое. Даже были мысли рожать в Европе… Но, к счастью, я нашла такой же классный роддом в Москве», — поделилась певица.
Как пояснила артистка, роддом ей посоветовали люди, которым она доверяет. Однако экс-солистка Serebro все же съездила в клинику, чтобы все проверить и увидеть собственными глазами. Роддом показался Серябкиной очень комфортным, кроме того, ей понравились месторасположение и красивые палаты.
«Из классного еще — персональный план родов, его я буду подробно прописывать с врачом на ближайшем приеме. Они учитывают все пожелания женщины. В общем, я готова к этому важному дню. Буду держать вас в курсе!» — пообещала знаменитость.
На сайте выбранной Серябкиной клиники можно ознакомиться со стоимостью родов. Например, за одно из пакетных предложений просят более 600 тысяч рублей. Конечная цена программы определяется исходя из типа размещения и дополнительных услуг.
Ранее Ольга Серябкина говорила, что не хочет рожать первенца за границей. Как пояснила артистка, ей будет удобнее, если ребенок появится на свет в Москве.