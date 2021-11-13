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Воронежские волонтеры бесплатно подвозят врачей к заболевшим гражданам

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 17:36
Общество
Воронежские волонтеры бесплатно подвозят врачей к заболевшим гражданам
pixabay.com  /  547877

Воронеж, 13 ноября. Сейчас в Воронеже наблюдается сложная ситуация: в больницах острая нехватка штатных водителей, которые развозят врачей по адресам больных. Докторам города вызвались помочь члены группы «Волонтерский корпус 36».

Неравнодушные жители города помогаем врачам начиная с 24 сентября. Они уже сделали более 490 выездов с врачом к 6860 заболевшим горожанам. О том, как работают волонтеры, рассказала 19-летняя студентка Ирина.

«В каждой поликлинике есть куратор. С утра я ему звоню и узнаю время и место, куда нужно подъехать. Мы ездим с врачом по адресам пациентов до тех пор, пока не заканчиваются вызовы либо мое время, которое я могу выделить для этой работы» — сообщила волонтер Ирина Яковлева.

Волонтерство — общественно значимая работа, которое высоко ценится обществом. Например, в Ленинградской области решили награждать волонтеров специальным памятным знаком. Предполагается, что это увеличит интерес к полезной для окружающих деятельности.

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