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Маленький пес и его хозяин на мотоцикле доставляют клиентам еду в Эквадоре
Видео

Житель Эквадора Цезарь Энрике Лопонте зарабатывает на жизнь доставкой еды на дом. Справляться с работой мужчине помогает верный помощник — шнауцер по кличке Шелайни.

Напарники трудятся вместе уже более пяти лет, и они — отличная команда.  У собаки есть даже собственный шлем, очки и огромный легион поклонников, которые фотографируются с ней при каждом удобном случае.

«Обычно я зарабатываю за день примерно 18-20 долларов. Но когда я беру с собой Шелайни, мой заработок сразу вырастает: я получаю 25, а то и 30 долларов, потому что клиенты оставляют ей чаевые», — объяснил хозяин пса.

Все заработанные чаевые Сезар честно тратит на своего питомца: покупает собаке корм, игрушки и одежду. В планах доставщика — запустить сайт для владельцев домашних животных, где можно будет заказать необходимые домашним любимцам вещи, а также получить полезную информацию.

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