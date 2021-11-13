Депутат Милонов предложил запретить Oxxxymiron «за бездарность»

Клипы, в которых освещается насилие в школе или шутинг, должны проверяться именно экспертами. Весь подобный контент удалить из Сети не удастся. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее стало известно, что Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) пожаловалась на клип рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) под названием «Последний звонок», в котором двое подростков расстреливают учеников в школе. В РПЦ назвали видео недопустимым и вспомнили массовое убийство в Пермском государственном университете. Прокуратура заявила, что проверит клип.

«Я не видел этот клип, но знаю, что Oxxxymiron стоит запретить за абсолютную бездарность. Все, что раньше воспринималось нормально, сейчас воспринимается как провокация. И то, что раньше считалось запредельными вещами, сегодня, к сожалению, становится реальностью. Раньше шутинг в школах казался нереальным, но сейчас мы слышим об этом каждый месяц», — рассказал депутат.

Виталий Милонов отметил, что эксперты должны проверить клип «Последний звонок» и принять соответствующие меры.

«Oxxxymiron лучше бы нормальные песни писал, было бы гораздо лучше. Взял бы пример с Басты. А стрельба в школах и насилие — это, к сожалению, темная сторона нашей жизни, полностью убрать это из произведений искусства, и даже «несуперискусства», наверное, не получится», — добавил Милонов.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

По его мнению, продюсеры часто используют насилие в клипах ради хайпа, а подростки, которые не всегда различают добро и зло, могут воспринимать их как некий призыв к действию.

«Нужно, чтобы подобного рода клипы проверялись именно экспертами. В Америке, например, если какое-то сообщество видит, что клип призывает к насилию, — его сразу же запрещают. А у нас более свободная страна», — резюмировал политик.

Ранее заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев рассказал, что может ждать рэпера Oxxxymiron после проверки клипа на песню «Последний звонок». По его мнению, все, что содержит подспудную рекламу насилия, должно быть ограничено в абсолютной доступности. Иван Соловьев отметил, что рэперы используют в своем «творчестве» тему насилия в учебных заведениях, чтобы повысить собственную популярность.