Сборная России по хоккею потерпела поражение от Швеции во втором матче на Кубке Карьяла

Хельсинки, 13 ноября. Российская хоккейная сборная потерпела второе поражение на Кубке Карьяла, уступив шведской национальной команде.

Сборная Швеции со счетом 4:2 обыграла российскую национальную команду в поединке Кубка Карьяла, который прошел на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. Номинальные гости дважды сравнивали счет усилиями Матвея Мичкова и Артема Галиева, однако уступили. До этого сборная России с разгромным счетом 0:3 проиграла финской национальной команде. Швеция победила Чехию.

Примечательно, что в игре против Швеции 16-летний форвард Мичков установил уникальное достижение. Нападающий петербургского СКА стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборных России и СССР, побив рекорд Александра Овечкина.