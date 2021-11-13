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Сборная России по хоккею потерпела поражение от Швеции во втором матче на Кубке Карьяла
Спорт
Сборная России по хоккею потерпела поражение от Швеции во втором матче на Кубке Карьяла
ТАСС  /  Antti Aimo-Koivisto / imago-images.de

Хельсинки, 13 ноября. Российская хоккейная сборная потерпела второе поражение на Кубке Карьяла, уступив шведской национальной команде.

Сборная Швеции со счетом 4:2 обыграла российскую национальную команду в поединке Кубка Карьяла, который прошел на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. Номинальные гости дважды сравнивали счет усилиями Матвея Мичкова и Артема Галиева, однако уступили. До этого сборная России с разгромным счетом 0:3 проиграла финской национальной команде. Швеция победила Чехию.

Примечательно, что в игре против Швеции 16-летний форвард Мичков установил уникальное достижение. Нападающий петербургского СКА стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборных России и СССР, побив рекорд Александра Овечкина.

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россия хоккей спорт швеция кубок карьяла
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