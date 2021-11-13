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Экипажи вертолетов Балтфлота отработали поиск «вражеской» субмарины в Балтийском море
Армия
Экипажи вертолетов Балтфлота отработали поиск «вражеской» субмарины в Балтийском море
Пресс-служба Балтийского флота

Калининград, 13 ноября. Пилоты корабельных вертолетов Ка-27 отработали поиск подводной лодки условного противника в акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

В сообщении пресс-службы Балтийского флота РФ отмечается, что экипажи корабельных вертолетов Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном вариантах выполнили ряд парных задач в разных погодных условиях.

«Противолодочники выполнили задачи по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводных лодок условного противника», — подчеркнули в пресс-службе флота.

Известно, что экипажи поисково-спасательных вертолетов отработали спасение терпящих бедствие людей над поверхностью моря, обеспечили десантирование парашютно-десантных групп, а также провели наземные тренировки. По данным Балтийского флота, всего в маневрах принимали участие до 10 экипажей вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Черноморского флота РФ прибыл в Алжир для участия в военно-морских маневрах. В составе отряда входят фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксирное судно «СБ-742».

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Все новости / Армия / Экипажи вертолетов Балтфлота отработали поиск «вражеской» субмарины в Балтийском море
учения вертолеты балтийский флот ка-27
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