Компания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы в болгарский курортный город Бургас

Москва, 13 ноября. Самолет «Аэрофлота» совершил первый регулярный перелет в курортный город Болгарии Бургас, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Согласно зимнему расписанию, воздушные суда будут курсировать по маршруту Москва — Бургас — Москва один раз в неделю. Первый регулярный рейс в болгарский курортный город «Аэрофлот» совершил 13 ноября. Туристы смогут летать в данном направлении по субботам, говорится в сообщении.

Сейчас Болгария разрешает въезд путешественникам в соответствии с визовым режимом. Россияне при пересечении границ должны показать сертификат вакцинации «Спутником V» или отрицательный результат ПЦР-теста. Актуальные данные о правилах посещения страны для пассажиров международных рейсов размещены на официальном сайте «Аэрофлота» в разделе «Информация об изменениях, связанных с COVID-19».

Ранее представители «Аэрофлота» сообщили о технологической готовности компании к запуску системы QR-кодов о вакцинации для проверки пассажиров.