Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 18:10
18:08
Общество
Бывший украинец раскрыл всю правду о жизни в российских селах
18:08
Общество
Депутат Милонов предложил запретить Oxxxymiron «за бездарность»
18:06
Общество
Вышел дублированный трейлер драмы «Спенсер»
18:05
Общество
Привитые российские туристы могут посетить в ноябре более 50 стран
18:01
Общество
Кот Чуча Бари Алибасова погиб в пожаре
18:01
Происшествия
Прокуратура начала проверку после сообщения о стружке в двигателе севшего Ми-8 под Тобольском
17:57
Происшествия
Рыболовецкое судно затонуло в районе португальского округа Коимбра
17:56
Весь мир
Правительство Египта отложило переезд в новую столицу на неопределенный срок
17:56
Общество
Собака бойцовской породы набросилась на коляску с ребенком под Калининградом
17:55
Общество
Многодетная жительница Калининградской области живет в аварийном доме
Все новости

Компания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы в болгарский курортный город Бургас

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 17:14
Общество
Компания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы в болгарский курортный город Бургас
wikipedia.org  /  Clever Life/CC BY-SA 4.0

Москва, 13 ноября. Самолет «Аэрофлота» совершил первый регулярный перелет в курортный город Болгарии Бургас, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Согласно зимнему расписанию, воздушные суда будут курсировать по маршруту Москва — Бургас — Москва один раз в неделю. Первый регулярный рейс в болгарский курортный город «Аэрофлот» совершил 13 ноября. Туристы смогут летать в данном направлении по субботам, говорится в сообщении.

Сейчас Болгария разрешает въезд путешественникам в соответствии с визовым режимом. Россияне при пересечении границ должны показать сертификат вакцинации «Спутником V» или отрицательный результат ПЦР-теста. Актуальные данные о правилах посещения страны для пассажиров международных рейсов размещены на официальном сайте «Аэрофлота» в разделе «Информация об изменениях, связанных с COVID-19».

Ранее представители «Аэрофлота» сообщили о технологической готовности компании к запуску системы QR-кодов о вакцинации для проверки пассажиров.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Компания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы в болгарский курортный город Бургас
болгария аэрофлот бургас
Комментировать