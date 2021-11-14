Политолог Простаков о ситуации на белорусско-польской границе: «Запад снова обвинит Россию»

Мигранты на границе Белоруссии и Польши — большая проблема для Евросоюза, поставившая его в патовую ситуацию. Об этом в беседе с ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, начавшись после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов, на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к польской границе подошло около трех тысяч нелегалов: беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Европейского союза.

«Происходящее на границе Белоруссии и Польши для Евросоюза стало проблемой, потому что поставило его в патовую ситуацию. Принять беженцев — значит признать правоту Александра Лукашенко, а решение не принять будет знаком отказа от декларируемых ЕС принципов. Позиция Польши здесь выглядит еще одной составляющей проблемы. Варшава находится в глубоком ценностном расколе с Евросоюзом, несмотря на экономическую зависимость. И Польша будет точно стараться по мере сил не пропускать беженцев», — сказал он.

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Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

Простаков отметил, что в такой ситуации европейским лидерам нужен более статусный противник для объяснения возникших трудностей, чем президент Белоруссии. Он подчеркнул, что всю вину Запад снова возложит на Россию.

«Иначе получится, что очень скромная страна сумеет создать огромные репутационные проблемы для всего Евросоюза. Традиционно Россия в очередной раз становится тем символическим врагом, против которого декларируется необходимость объединения перед исходящей от него угрозой. Евросоюз и НАТО нуждаются в таком ложном, но удобном противнике, иначе сдерживать процессы распада этих объединений было бы очень сложно», — подытожил эксперт.

Global Look Press / Nick Wagner / XinHua

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как Польша использует проблему с мигрантами в отношениях с Евросоюзом. Варшава стягивает войска на границу с Белоруссией, разворачивая там бронетанковое соединение, которое за пару последних лет неоднократно отрабатывало действия на случай «российского вторжения».