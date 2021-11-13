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Набравшая вес Ева Польна пожаловалась на отношение в российских магазинах

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 17:08
Шоу-бизнес
Набравшая вес Ева Польна пожаловалась на отношение в российских магазинах
vk.com  /  Ева Польна и Гости из будущего

Москва, 13 ноября. Бывшая солистка «Гостей из будущего» Ева Польна рассказала, какие сложности возникают у нее с подбором одежды в российских магазинах. Певице, обладающей довольно пышными формами, приходится покупать брендовые вещи за границей.

Набравшая лишний вес артистка нередко подвергается критике, но Польна старается относиться к этому с юмором. Однако в эфире YouTube-шоу «Модный подкаст» певица пожаловалась на отношение продавцов российских люксовых магазинов. По словам знаменитости, она регулярно сталкивается с предвзятостью из-за фигуры.

«В Москве не могу ничего купить! Прихожу как Наталья Крачковская из «12 стульев» — корпулентная дамочка. А продавщица смотрит и говорит: «Даже не знаю. Ну, может, когда-нибудь, где-нибудь, если останутся лоскуточки, и вам кто-нибудь сошьет во Франции из остаточков…» Вот это отношение! Чувствуешь себя а-ля слон и веревочка», — посетовала бывшая солистка «Гостей из будущего».

Польну возмущает, что дизайнеры до сих пор не могут создать приличную коллекцию для женщин ее комплекции. Певица напомнила, что люди разные, однако пока складывается ситуация, при которой девушка больше 48-го размера увидит в магазине только «ночнушку для беременных».

«Если бы я была не я, то возникло бы чувство разочарования в себе. Приходишь в магазин, а на тебя ничего не налезает, все из детского мира», — поделилась исполнительница.

Ранее Ева Польна призналась, что старается избегать лифтов и предпочитает подниматься по лестнице. При этом есть известный артист, с которым певица была бы не против застрять в одной кабине.

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Все новости / Шоу-бизнес / Набравшая вес Ева Польна пожаловалась на отношение в российских магазинах
знаменитости польна Гости из будущего
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