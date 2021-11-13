Форвард СКА Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборных России и СССР

Хельсинки, 13 ноября. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборных России и СССР.

Уникальное достижение установил 13 ноября 16-летний нападающий петербургского СКА Матвей Мичков. Во втором периоде матча Кубка Карьяла против Швеции форвард сборной России забросил свою дебютную шайбу за национальную команду, сообщает «Вечерняя Москва». Мичков сделал это в эффектном стиле, забив лакросс-гол.

Нападающий СКА стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР. Он превзошел достижение именитого форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забил свою первую шайбу за сборную России в 17 лет и 355 дней.