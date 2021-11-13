Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 18:10
18:08
Общество
Бывший украинец раскрыл всю правду о жизни в российских селах
18:08
Общество
Депутат Милонов предложил запретить Oxxxymiron «за бездарность»
18:06
Общество
Вышел дублированный трейлер драмы «Спенсер»
18:05
Общество
Привитые российские туристы могут посетить в ноябре более 50 стран
18:01
Общество
Кот Чуча Бари Алибасова погиб в пожаре
18:01
Происшествия
Прокуратура начала проверку после сообщения о стружке в двигателе севшего Ми-8 под Тобольском
17:57
Происшествия
Рыболовецкое судно затонуло в районе португальского округа Коимбра
17:56
Весь мир
Правительство Египта отложило переезд в новую столицу на неопределенный срок
17:56
Общество
Собака бойцовской породы набросилась на коляску с ребенком под Калининградом
17:55
Общество
Многодетная жительница Калининградской области живет в аварийном доме
Все новости

Форвард СКА Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборных России и СССР
Спорт
Форвард СКА Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборных России и СССР
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Хельсинки, 13 ноября. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборных России и СССР.

Уникальное достижение установил 13 ноября 16-летний нападающий петербургского СКА Матвей Мичков. Во втором периоде матча Кубка Карьяла против Швеции форвард сборной России забросил свою дебютную шайбу за национальную команду, сообщает «Вечерняя Москва». Мичков сделал это в эффектном стиле, забив лакросс-гол.

Нападающий СКА стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР. Он превзошел достижение именитого форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забил свою первую шайбу за сборную России в 17 лет и 355 дней.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Форвард СКА Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборных России и СССР
хоккей кубок карьяла сборная россии мичков
Комментировать