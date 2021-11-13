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Представитель Фронта ПОЛИСАРИО пригрозил Марокко вооруженной эскалацией
Весь мир
Представитель Фронта ПОЛИСАРИО пригрозил Марокко вооруженной эскалацией
wikipedia.org  /  Jawi13 / CC BY-SA 4.0

Алжир, 13 ноября. Силы Фронта ПОЛИСАРИО готовы приступить к освобождению территорий, оккупированных Марокко. Об этом заявил начальник штаба Народно-освободительной армии Сахары Мухаммад аль-Вали Акик изданию Sahara Press Service.

По его словам, организация продолжит вооруженное сопротивление на местах. Усилия направлены на достижение независимости Западной Сахары от Рабата. В этой связи Акик призвал коммерческие компании отказаться от инвестиций в спорный регион, поскольку он является небезопасной зоной, где происходят боевые действия.

«Мы продолжим атаки на позиции марокканской армии до тех пор, пока не будет эвакуирован последний оккупант», — сказал офицер.

Акик подтвердил, что Фронт ПОЛИСАРИО намерен «расширить поле битвы за пределы разделительной стены». Сооружение возведено ВС Марокко по приказу бывшего короля Хасана II, чтобы усилить контроль над юго-восточными границами.

Представитель Фронта ПОЛИСАРИО пригрозил Марокко вооруженной эскалацией
pixabay.com /

Военный представитель подтвердил, что недавняя резолюция Совета Безопасности №2602 о продлении на год мандата миссии ООН в Западной Сахаре стала «большим разочарованием». Принятым в октябре документом орган призвал конфликтующие стороны возобновить переговоры под руководством ООН без выдвижения каких-либо условий.

Акик указал на отсутствие в нынешней ситуации «иного выбора, кроме как эскалации войны». Он подчеркнул, что сахарцы более чем когда-либо готовы противостоять марокканской армии, независимо от силы ее союзников и качества ее оружия и технологий.

Фронт ПОЛИСАРИО, поддерживаемый Алжиром, с 1970-х годов борется за независимость Западной Сахары, которую Марокко считает своей частью. Рабат, контролирующий почти 80% спорных земель, предлагает предоставить региону автономию в составе королевства. Повстанцы требуют референдума о самоопределении. На этой неделе король Мухаммед VI объявил об отказе обсуждать статус территорий.

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марокко полисарио западная сахара
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