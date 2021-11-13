Киев, 13 ноября. Украинская промышленность переживает тяжелейший удар из-за роста стоимости энергоносителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего вице-премьера страны Юрия Бойко.

Федерация работодателей Украины подсчитала возможные потери национальной экономики из-за развивающегося газового кризиса. Согласно оценкам, около половины заводов могут прекратить свою деятельность из-за дороговизны энергии.

«Если в себестоимости продукции предприятия 30% — энергоносители, то такое увеличение цен на газ, на электрическую энергию просто остановит предприятия. А это потеря рабочих мест, бюджетов, это реальная катастрофа для промышленности», — заявил Бойко.

Министр экономики Украины Алексей Любченко, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский ранее подали в отставку, и это никого не удивило, пишет INFOX.

Тем временем порядка 40% украинцев выразили готовность навсегда уехать из страны. Об этом говорят результаты социологического опроса, опубликованного информационным агентством «Новороссия».