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Депутат Милонов указал, как в Евросоюзе мигрантов делят на несколько сортов
Общество
Депутат Милонов указал, как в Евросоюзе мигрантов делят на несколько сортов
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Своим отношением Евросоюз провоцирует мигрантов прибывать именно нелегальным способом. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что отношение Варшавы к мигрантам противоречит ценностям гуманизма.

«У меня вызывает недоумение отношение поляков к мигрантам. Получается, что они делят людей на несколько сортов. Если эти мигранты прибывают в контрабандистских контейнерах в Стокгольм или приплывают в Европу на каких-то утлых лодках, их принимают, размещают у себя, ассимилируют. Если же люди хотят прийти за помощью более-менее официально, то их оставляют, по сути, умирать без воды, еды», — сказал депутат.

Виталий Милонов также отметил, что, по его мнению, в нынешней тяжелой ситуации на белорусско-польской границе виноват сам Брюссель.

«Хочется напомнить, что мигранты у границ Евросоюза появились уж точно не по призыву [Александра] Лукашенко. Они исходят из заявления Ангелы Меркель и других стран Евросоюза, что они готовы размещать у себя какое-то количество мигрантов. Эти люди оказались на границе с Польшей, потому что пострадали от внешнеполитических авантюр самих Соединенных Штатов и Евросоюза», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Милонов указал, как в Евросоюзе мигрантов делят на несколько сортов
Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

В завершение он добавил, что, на его взгляд, у Варшавы нет другого выбора, кроме как следовать общей политике ЕС.

«Я понимаю, полякам не хочется видеть у себя мигрантов, но они являются бенефициарами субсидий Евросоюза. Любишь получать деньги — выполняй и обязанность, которую вменяет ЕС. Другие страны принимают мигрантов. Поляки выступают как жесткие русофобы, с позиции единого “зонтика” для всех оголтелых русофобов Восточной и Центральной Европы. Вот теперь они видят побочный эффект этого», — подытожил народный избранник.

Ранее политолог Александр Шпунт поддержал заявление сенатора Алексея Пушкова о кризисе между Варшавой и ЕС. По словам эксперта, современная Польша больше всего похожа на Россию.

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