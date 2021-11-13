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Министр образования Боливии подал в отставку на фоне скандала
Весь мир
Министр образования Боливии подал в отставку на фоне скандала
twitter.com  /  Пресс-служба министерства образованя Боливии

Ла-Пас, 13 ноября. Министр образования Боливии Адриан Куэлка представил заявление об отставке. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

Куэлка принял решение об уходе после того, как против него было выдвинуто обвинение в неисполнении служебных обязанностей в связи с предположительным злоупотреблением влияния при назначении на руководящие должности в системе образования. Генеральная прокуратура страны распорядилась о его помещении под домашний арест.

«Мы представили заявление об отставке. Надеюсь, что данная тема не будет использоваться для подрыва процесса перемен в Боливии», — отметил Куэлка в ходе пресс-конференции.

Уходящий в отставку министр направил инструкции бывшему директору по вопросам высшего образования Агустину Тарифе через WhatsApp с требованием одобрить или отклонить решения о назначении некоторых кандидатов на руководящие должности. В связи с этим Тарифа находится под предварительным заключением в тюрьме Сан-Педро.

Куэлка подчеркнул, что обвинения против него являются «клеветой». Он добавил, что «правые силы» и «классовые враги» осуждают его без каких-либо оснований, чтобы запятнать его репутацию.

Адриан Куэлка занял пост министр образования и спорта 9 ноября 2020 года. После отставки его пост в правительстве заняла замминистра по делам высшего образования Аурея Бальдеррама, которая не была замешана в скандале.

Представители правительственной партии «Движение за социализм» (MAS) пожаловались на попытки перестановки в кабинете министров. Кроме того, правительство заявило о попытке оппозиции дестабилизировать страну, экономика которой только начала восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19.

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