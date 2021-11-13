Министр образования Боливии подал в отставку на фоне скандала

Ла-Пас, 13 ноября. Министр образования Боливии Адриан Куэлка представил заявление об отставке. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

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El ministro de Educación, Prof. Adrián Quelca Tarqui, presentó hoy la renuncia a su cargo. A tiempo de agradecer por la confianza, aseguró: “Más temprano que tarde, la verdad me dará la razón”.

Lee la nota https://t.co/vctEyEsOVx#RecuperamosLaEducación pic.twitter.com/aDqbrHGXwJ — Ministerio de Educación (@minedubol) November 12, 2021

Куэлка принял решение об уходе после того, как против него было выдвинуто обвинение в неисполнении служебных обязанностей в связи с предположительным злоупотреблением влияния при назначении на руководящие должности в системе образования. Генеральная прокуратура страны распорядилась о его помещении под домашний арест.

«Мы представили заявление об отставке. Надеюсь, что данная тема не будет использоваться для подрыва процесса перемен в Боливии», — отметил Куэлка в ходе пресс-конференции.

Уходящий в отставку министр направил инструкции бывшему директору по вопросам высшего образования Агустину Тарифе через WhatsApp с требованием одобрить или отклонить решения о назначении некоторых кандидатов на руководящие должности. В связи с этим Тарифа находится под предварительным заключением в тюрьме Сан-Педро.

Куэлка подчеркнул, что обвинения против него являются «клеветой». Он добавил, что «правые силы» и «классовые враги» осуждают его без каких-либо оснований, чтобы запятнать его репутацию.

#Ahora Adrián Quelca anuncia que presentará su renuncia al presidente Luis Arce. “Hemos decidido a partir de ese momento presentar a nuestro presidente mi renuncia al cargo de ministro de Educación”, dijo. pic.twitter.com/yRTvfFt39E — Agencia Fides (ANF) (@noticiasfides) November 12, 2021

Адриан Куэлка занял пост министр образования и спорта 9 ноября 2020 года. После отставки его пост в правительстве заняла замминистра по делам высшего образования Аурея Бальдеррама, которая не была замешана в скандале.

Представители правительственной партии «Движение за социализм» (MAS) пожаловались на попытки перестановки в кабинете министров. Кроме того, правительство заявило о попытке оппозиции дестабилизировать страну, экономика которой только начала восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19.