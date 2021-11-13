Похудевший Игорь Николаев восхитил поклонников

Москва, 13 ноября. Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев появился в шоу «Вечерний Ургант». Снимок из студии был опубликован в Instagram-аккаунте развлекательной программы.

Николаев пришел в гости к Ивану Урганту в черной водолазке и мягком пиджаке в тон. Его образ дополнили стильные зауженные к низу брюки со стрелками и лаковые туфли. Поклонники отметили, что композитор заметно похудел, теперь ему только нужно удержать вес.

Prt Scr instagram.com / @vecherniy_urgant

Под публикацией появилось множество комментариев поклонников. Игоря Николаева назвали «постройнейшим и помолодевшим». Подписчики предположили, что всему виной любовь к его супруге Юлии Проскуряковой.

«Так выпьем за любовь! Как сейчас блестят его глаза»; «Какой красивый, народный дельфин России»; «Прекрасный поэт и композитор, спасибо ему за это! Не всем же об одной внешности думать, кому-то и песни сочинять!»; «Отличный выпуск. Николаев произвел хорошее впечатление», — отреагировали пользователи.

Ранее Игорь Николаев показался перед поклонниками без своих знаменитых кудрей. Народный артист был в очках и модной бейсболке.