Глава МО Украины Резников заявил об ускорении строительства базы ВМСУ в Азовском море

Киев, 13 ноября. Новый глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что намерен принять меры для ускорения строительства базы ВМСУ «Восток» в Азовском море.

В субботу, 13 ноября, пресс-служба минобороны Украины рассказала, что руководитель ведомства Алексей Резников совершил рабочую поездку в Бердянск, где ознакомился с ходом строительства базы ВМСУ «Восток». Министр заявил, что развитие флота является приоритетным направлением для Киева. Резников намерен ускорить темпы строительства базы.

Резников напомнил, что не так давно США передали украинской береговой охране два подержанных катера класса типа Island, оба морским путем осуществляют переход на Украину. Министр не обошел вниманием и поступление в войска отечественной разработки — широко разрекламированного противокорабельного комплекса «Нептун».

«От себя лично сделаю все, что от меня зависит, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство по защите южных рубежей», — обещал министр.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко и представители британского правительства подписали соглашение, которое предусматривает предоставление Киеву крупного кредита для развития украинских ВМС.