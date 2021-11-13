Китай выразил сожаление по поводу проекта резолюции Совбеза ООН относительно ЦАР

Пекин, 13 ноября. Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин выразил сожаление, что в проекте резолюции Совета Безопасности о продлении мандата многопрофильной комплексной миссии в ЦАР (МИНУСКА) не в полной мере учтены предложения Банги.

Он напомнил, что с начала 2021 года власти африканской страны, преодолев многочисленные проблемы, успешно организовали президентские и парламентские выборы, продолжили улучшать обстановку в области безопасности, активно продвигая общенациональный диалог. В октябре правительство также объявило об одностороннем прекращении огня и призвало боевиков поступить аналогично.

Сотрудники МИНУСКА в соответствии с мандатом Совбеза ООН развернули в ЦАР показательную деятельность по стабилизации обстановки. Однако мир в республику так и не вернулся. Кроме того, миротворцы постоянно оказываются замешанными в различных преступлениях, будь то сотрудничество с радикалами, поставки бандформированиям запрещенных международной организацией оружия и боеприпасов, а главное — становятся участниками смертельных ДТП.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Правительство и жители страны давно требуют немедленного вывода контингента миссии и отзыва ее мандата.

«Разумные предложения ЦАР не получили должного внимания, и Китай сожалеет об этом. Вот почему КНР решила воздержаться. Пекин надеется, что указанные инициативы смогут привлечь больше внимания», — заявил Дай Бин после голосования по проекту резолюции.

Китайский представитель подчеркнул, что согласие заинтересованной страны является важным принципом миротворческих операций. Глава МИД Центральноафриканской Республики направила письмо председателю Совбеза ООН, в котором выразила надежду на то, что резолюция будет в большей степени уважать суверенитет Банги, а также обращать внимание на действия бандформирований.

Ранее общественность ЦАР потребовала немедленного вывода контингента МИНУСКА за грубое нарушение положений мандата и местных законов.