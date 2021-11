Апелляционный суд США оставил в силе решение о приостановке обязательной вакцинации

Вашингтон, 13 ноября. Федеральный апелляционный суд США оставил в силе свое решение о запрете президентского указа об обязательной вакцинации, согласно которому все работники предприятий, в штат которых входит более 100 сотрудников, обязаны пройти вакцинацию.

Судьи постановили, что данное требование «значительно превышает» полномочия агентства по охране труда, которое его издало.

US: Federal Court declines appeal to lift stay on Biden admin's COVID-19 vaccine mandate https://t.co/lex43RvX6J

В постановлении, опубликованном в пятницу, коллегия из трех судей Апелляционного суда США постановила, что группа истцов, которая оспаривает выданный администрацией Байдена мандат, скорее всего, сможет доказать, что указ является незаконным из-за превышения полномочий.

