Апелляционный суд США оставил в силе решение о приостановке обязательной вакцинации

Вашингтон, 13 ноября. Федеральный апелляционный суд США оставил в силе свое решение о запрете президентского указа об обязательной вакцинации, согласно которому все работники предприятий, в штат которых входит более 100 сотрудников, обязаны пройти вакцинацию.

Судьи постановили, что данное требование «значительно превышает» полномочия агентства по охране труда, которое его издало.

US: Federal Court declines appeal to lift stay on Biden admin's COVID-19 vaccine mandate https://t.co/lex43RvX6J — Republic (@republic) November 13, 2021

В постановлении, опубликованном в пятницу, коллегия из трех судей Апелляционного суда США постановила, что группа истцов, которая оспаривает выданный администрацией Байдена мандат, скорее всего, сможет доказать, что указ является незаконным из-за превышения полномочий.

The 5th Circuit Court of Appeals asks for a response from defendants to Paxton's motion to stay pending appeal the lower court ruling blocking @GovAbbott's school mask mandate ban, due by Tuesday, Nov. 16 at 5pm. #txlege #txed pic.twitter.com/9jBtV2ORbf — RA News (@RANewsTX) November 12, 2021

Своим решением суд опроверг заявление, поступившие в его адрес со стороны Министерства юстиции, в котором утверждалось, что «требование к крупным работодателям заставлять своих работников проходить вакцинацию или проходить еженедельное тестирование вполне соответствует полномочиям, предоставленным Конгрессом Управлению по охране труда и гигиене труда (OSHA)». В нем также говорилось, что блокирование мандата будет иметь ужасные последствия.

Представитель Министерства юстиции Дена Айверсон заявила, что администрация Байдена будет защищать постановление в рамках судебного процесса.

«Сегодняшнее решение — это только начало процесса пересмотра этого важного стандарта OSHA. Департамент будет продолжать энергично защищать стандарт и надеется получить окончательное решение после объединения всех незавершенных дел для дальнейшего рассмотрения», — заявила она.

Ожидается, что, хотя апелляционный суд оставил в силе свое предыдущее решение о приостановлении действия президентского указа, право принятия окончательного решения по этому вопросу будет передано Верховному суду США.

Президент Байден в начале сентября объявил, что указ об обязательной вакцинации принят в качестве одного из нескольких шагов, направленных на повышение показателей иммунизации и прекращение пандемии, в результате которой к настоящему времени погибло около 750 тысяч американцев. Он стал одним из ряда законов, которые применялись в отношении федеральных служащих и федеральных подрядчиков.

В начале ноября OSHA, входящее в состав Департамента труда, выпустило стандарт для компаний, в которых работает не менее 100 сотрудников. Он касался требования ношения масок для всех непривитых сотрудников. Сотрудники, которые останутся непривитыми к 4 января, должны будут проходить еженедельное тестирование.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Это решение было крайне негативно воспринято многими американцами. По всей стране прошли акции протеста против этого указа, который митингующие назвали антиконституционным. Власти ряда штатов подали в суд на администрацию Белого дома, обвиняя Байдена в превышении полномочий.