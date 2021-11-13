Три лемура и кот из иркутской зоогалереи стали неразлучными друзьями

История пушистых отношений зародилась в августе 2020 года, когда сотрудники зоогалереи выкупили из передвижного цирка своего первого лемура — восьмилетнего примата Чикки.

Так как лемуры — животные социальные, им просто необходим коллектив и постоянное общение, поэтому новичок сразу обрел семью в виде двухлетнего кота, жившего в зверинце.

«Чикки выбрал Моню из 40 других кошек, которые живут в нашем учреждении», — рассказала директор зоогалереи Людмила Ивушкина.

Зимой 2021 года в зверинце случилось пополнение: в ходе обмена с одним из зоопарков сотрудники взяли под опеку еще двух кошачьих лемуров. Юные Котик и Милана оказались братом и сестрой. Чикки и Моня охотно приняли полугодовалых малышей и взяли их на воспитание. Теперь дружная семья из четырех пушистых зверей совместно живет в вольере лемуров и отказывается расставаться: животные постоянно играют, заботятся друг о друге и даже спят и трапезничают вместе.