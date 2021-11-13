Вратарь «Химок» Лантратов не полетел со сборной России на матч в Хорватию

Сплит, 13 ноября. Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов не включен в заявку сборной России на игру квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что Илья Лантратов не полетел с партнерами по национальной команде на матч с Хорватией в Сплит.

«Лантратов по решению тренерского штаба не включен в состав делегации сборной России, вылетающей на матч отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией. В итоговом списке значатся 25 футболистов, в саму заявку по регламенту УЕФА могут быть включены 23 игрока», — говорится в сообщении.

Лантратов не попал в заявку сборной России на предыдущий домашний матч с Кипром. Игра квалификации ЧМ-2022 проходила в Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 6:0.

Ранее стало известно, что Сергей Терехов не примет участие в матче сборных Хорватии и России. Защитник «Сочи» получил ушиб коленного состава.