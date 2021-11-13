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Население ЦАР перекрывает дорогу транспорту миротворцев ООН гробами
Весь мир
Население ЦАР перекрывает дорогу транспорту миротворцев ООН гробами
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 13 ноября. Жители Центральноафриканской Республики устроили в столице протестную акцию «Stop MINUSCA». Население перекрыло гробом дорогу и не пропускало транспорт миротворцев ООН, сообщает Radio Lengo Songo.

Мероприятие стало продолжением нескольких митингов и сидячих забастовок, вызванных смертью 15-летней Люмьер Диалло Мирей. Подросток погиб под колесами автобуса египетского контингента многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций 1 ноября 2021 года у дворца президента ЦАР.

Жители вышли на дороги, чтобы перекрыть проезд транспорту миротворцев. И если раньше они производили блокаду при помощи палок, бочек и коробок, то на последнюю акцию принесли черный гроб с надписью: «МИНУСКА — убийцы!».

Участники мероприятия также выкрикивали проклятия в адрес «голубых касок» и требовали Совет безопасности ООН немедленно вывести контингент организации и не продлять его мандат.

Население ЦАР перекрывает дорогу транспорту миротворцев ООН гробами
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Отправленные в республику для поддержания мира и порядка сотрудники миссии продемонстрировали полную неэффективность в борьбе с радикалами и, более того, сами оказались в центре множества инцидентов, повлекших за собой гибель гражданского населения.

Смертельные аварии, поддержка и финансирование боевиков, казалось, стали пиком разгула миротворцев ООН, но за последнее время они показали истинное отношение к центральноафриканцам. Подробнее о том, почему жители ЦАР массово требуют отзыва мандата «голубых касок», читайте в  репортаже специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей.

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